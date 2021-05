The Dark Pictures Anthology: trailer del terzo capitolo, gameplay in arrivo presto

The Dark Pictures Anthology è sicuramente uno dei progetti più ambiziosi del momento, sviluppato principalmente per portare a casa dei videogiocatori delle mini storie, come se si trattasse di una serie tv. Supermassive Games ha già confermato che il programma è quello di sviluppare otto titoli già pianificati con due uscite l’anno. Due anni fa abbiamo visto Man of Medan, gioco in cui dovremo impersonare cinque diversi protagonisti situati su una piccola barca nell’Oceano Pacifico meridionale. Sebbene sembrerebbe il classico survival-horror con scelte che cambiano i nostri finali, Man of Medan presentava due diverse inedite modalità. La prima chiamata Storia Condivisa che permetteva a due giocatori di giocare in cooperativa online, la seconda, forse quella più interessante, chiamata Cinema, nella quale avevamo la possibilità di giocare con altri 4 amici in cui ognuno sceglieva un personaggio condividendo nel corso dell’avventura un singolo joypad. Una modalità a dir poco interessante e ben riuscita che sicuramente avrà fatto passare dei bei momenti in compagnia.

L’anno scorso gli sviluppatori annunciarono quindi il secondo capitolo: The Dark Pictures Anthology Little Hope, titolo che ha stupito pubblico e critica diventando uno dei giochi più giocati anche su Twitch capace di intrattenere con la sua storia particolare migliaia e migliaia di spettatori in tutto il mondo. Supermassive Games, in questo istante, ha rilasciato il terzo ed attesissimo gioco: House of Ashes.

Il teaser, che vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia, risulta essere criptico e con poche informazioni annesse. Una terribile creatura in stile Predator ci darà la caccia in questa zona archeologica davvero misteriosa. Dal breve filmato possiamo fare la conoscenza di alcuni protagonisti, presunti soldati, testimoniando che forse in questo capitolo le sezioni action saranno alla base di questo terzo episodio.

Alla fine del breve trailer possiamo vedere come un trailer gameplay sia in programma il prossimo 27 maggio, tra pochissimi giorni. Aspetteremo il fatidico giorno per scoprire qualche dettaglio in più in merito, vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per ogni aggiornamento a riguardo.