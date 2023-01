Nella giornata di ieri, vi abbiamo raccontato dell’ennesimo rinvio di The Day Before. L’ambizioso MMO di Fntastic ha sollevato più di qualche dubbio, soprattutto considerando che a pochi mesi dall’uscita non si è visto praticamente nulla. E ora i moderatori del server Discord ufficiale, che vestono i ruoli dei community manager “volontari”, hanno cominciato a esprimere le loro perplessità.

Pur avendo promesso l’arrivo di un video di gameplay, ora sono gli stessi moderatori ad avere dubbi sulla sua esistenza. “Per tutti coloro che mi chiedono se il gioco sia reale, ora mi sto chiedendo la stessa, identica cosa”, le parole di uno dei community manager. Nessuno del team dei moderatori ha mai visto il gameplay promesso, tra l’altro e questo alimenta dei dubbi sulla reale esistenza di The Day Before, che al momento non si è ancora mostrato, se non per qualche “vertical slice”.

Questa ultima ammissione ci fa tornare alla mente un altro caso, con qualche elemento in comune. Stiamo parlando di Abandoned: svelato nel 2021, il gioco era chiaramente una “truffa” e non è mai esistito. Con The Day Before il tutto sembra ripetersi, ma in grande stile: il gioco è stato protagonista dell’ultimo CES di Las Vegas e più precisamente ospite di NVIDIA. Senza dimenticarsi poi del reveal, avvenuto con una prestigiosa diretta su IGN. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che basterebbe pagare e al momento agli utenti non sono stati chiesti dei soldi.

The Day Before’s lead discord mod, who earlier announced the upcoming gameplay reveal, has said they now wonder if the game is real. They also confirm that the mod team have not seen any gameplay. https://t.co/tCWanVz0SP pic.twitter.com/y0QurxzdKX — Skill Up (@SkillUpYT) January 25, 2023

La faccenda ha assunto dei contorni decisamente interessanti. Al momento The Day Before è previsto per il 19 novembre 2023, ben nove mesi dopo marzo 2023, precedente release date annunciata da Fnantastic. Insomma, ci vorrà ancora un po’ prima di scopire se l’MMO più desiderato di Steam esiste davvero oppure no. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci e le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.