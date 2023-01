Non è affatto la prima volta che parliamo di The Day Before in termini di rinvio e attesa, anche perché la nuova fatica di Fntastic si sta facendo aspettare da parecchio tempo ormai, tenendo tutti con il fiato sospeso. A quanto pare, però, le ultime “scuse” relative alla mancata pubblicazione del titolo hanno ispirato tantissime nuove polemiche, rivelando una verità interna al team di sviluppo.

Durante una recente intervista rilasciata a IGN USA gli sviluppatori di The Day Before sono tornati a parlare del videogioco e dell’ultima posticipazione, rivelando che la mancata registrazione del suo marchio sembra essere stata solamente una facciata a coprire un’altra verità; sapevano di questo rinvio da giorni: “Abbiamo pianificato di rinviare l’uscita del gioco in precedenza, concordando con il publisher Mytona di annunciarlo in concomitanza con la pubblicazione di un video gameplay della durata di 10 minuti. Sapete poi cos’è successo. Per essere sicuri ed assicurarci che non ci fossero ulteriori rinvii ci siamo accordati con il publisher per la data del 10 novembre 2023. Si tratta di una data che non desta preoccupazioni in merito alla disputa del marchio.”

Le ultime notizie relative a The Day Before lo aveva nuovamente allontanato dalle mani dei giocatori giustificando la situazione proprio con questa fantomatica “disputa in relazione alla registrazione del marchio”. Queste nuove dichiarazioni, però, cambiano le carte in tavola suggerendo che il team aveva già pianificato tutto quanto e che quanto avvenuto in seguito si è solamente aggiunto a un’idea di mercato iniziale.

I problemi legali con il marchio, quindi, sono stati semplicemente aggiunti a qualcosa che era già nei programmi degli sviluppatori. Per adesso non ci resta che attendere nuovi dettagli riguardo a The Day Before.

