Con una mossa per mettere a tacere determinate polemiche, Fntastic ha finalmente svelato il gameplay di The Day Before. Il video, promesso da diversi mesi, era stato inizialmente rinviato a causa di un posticipo del gioco (prima legato a un caso di copyright, salvo poi smentire poco dopo) e ha innescato una serie di speculazioni sulla natura del progetto, tra cui ovviamente la sua stessa esistenza. Tutto risolto? Non proprio. La pubblicazione infatti ha lasciato decisamente insoddisfatti i fan.

Il video, in realtà, non è affatto male, soprattutto se consideriamo la dimensione dello studio di sviluppo, decisamente più contenuta rispetto ad altri. Peccato però che The Day Before sia vittima delle dichiarazioni di Fntastic, che lo dipingeva come un vero e proprio “innovatore del genere MMO e survival”, parole che hanno ovviamente fatto crescere le aspettative della community. Così come sono cresciute dopo il passato a Unreal Engine 5, dopo aver iniziato i lavori sulla versione precedente del motore di Epic Games.

Per il resto, sono proprio le aspettative così alte ad aver fatto ottenere al video (di ben dieci minuti) una serie di critiche importanti, tra cui l’effetto noia. Già, perché i dieci minuti di gameplay sono molto noiosi e non sembrano tenere conto delle grandi innovazioni dei survival degli ultimi. Il gioco sembra uscito direttamente dal 2013/2014, quando dopo il successo di DayZ, tanti team di sviluppo avevano deciso di salire sul treno del genere.

Con la pubblicazione del video, è molto probabile che ora verranno messe a tacere tutte le voci sulla non esistenza del progetto. O almeno la maggior parte. The Day Before è al momento previsto per il 10 novembre 2023 su PC. Dubitiamo, a questo punto, che sarà un gioco in grado di vendere tantissimo nei primi giorni, soprattutto dopo aver visto la reazione dei fan a questi primi dieci minuti di gameplay puro.

