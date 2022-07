Fino a qualche giorno fa The Day Before svettava all’interno della classifica dei giochi più attesi dagli utenti Steam. Ora il nuovo MMO post apocalittico è sceso in seconda posizione, con la prima casella della classifica che è occupata dall’imminente Stray. Nonostante questo, il titolo di FNTASTIC continua ad attirare a sé le attenzioni di molteplici videogiocatori. Manca ancora parecchio al lancio del gioco, ma sulla pagina di Steam sono apparsi i primi requisiti della versione PC dell’MMO.

The Day Before si è subito presentato come un titolo post apocalittico con grandi influenze che provengono da due titoli di successo come: The Last of Us e The Division. Il titolo, che si trova ancora in via di sviluppo, ha saputo mostrarsi fin dai primi annunci come un qualcosa di molto interessante, soprattutto tecnicamente, ma al momento dobbiamo prendere atto che del gioco in sé abbiamo visto ancora troppo poco per giudicare.

Stando a quanto comprendiamo dai requisiti di sistema apparsi sulla pagina Steam di The Day Before, i giocatori avranno bisogno di una scheda grafica che se la giochi alla pari con la Nvidia GTX 960 solo per avviare l’MMO più atteso del momento. Come sempre si parla di requisiti consigliati, e se si è in possesso di una scheda grafica più potente si potrà godere di un’esperienza sia visiva che di gioco ancora migliore. Ma vediamo nel dettaglio le specifiche pubblicate su Steam.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 550

VRAM: 2 GB

Spazio libero: 75 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 4GB

VRAM: 4 GB

Spazio libero: 75 GB

Vi ricordiamo che al momento non abbiamo ancora una data di lancio specifica per quanto riguarda The Day Before, ma stando alla pagina Steam il gioco dovrebbe uscire il prossimo 1 marzo 2023.