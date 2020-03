The Division 2: ecco quando sarà disponibile l’espansione Warlords of New York

Diversi giorni fa vi abbiamo parlato di The Division 2 e del suo piccolo periodo di prova gratuito terminato proprio ieri. Il titolo sviluppato da Massive Entertainment e pubblicato da Ubisoft ha sicuramente offerto svariate ore di divertimento da parte dei giocatori. Si tratta a tutti gli effetti del miglior looter shooter in commercio fino ad ora e per questo il titolo continua ad essere aggiornato costantemente. L’ultima espansione, Warlords of New York, come ben sapete verrà rilasciata proprio domani 3 marzo ma ci sono diverse precisazioni da fare a riguardo.

Innanzitutto coloro che hanno prenotato il pacchetto su PC potranno iniziare a giocare già nella giornata di oggi ed inoltre insieme alla nuova espansione verrà rilasciato anche un aggiornamento totalmente gratuito che apporterà diverse modifiche a The Division 2 oltre al miglioramento di bug e quant’altro. Per molti giocatori, tornare a New York per dare la caccia ad Aaron Keener e al suo manipolo di agenti traditori costituirà l’inizio di un nuovo capitolo di The Division 2. Al raggiungimento del livello 40, i giocatori avranno di fronte un nuovo finale di gioco oltre ad un sistema di progressi infinito. Inoltre il peso della patch sarà completamente diverso da ogni versione in base alla presenza o meno del Title Update 7.

Nel caso in cui abbiate installato correttamente il Title Update 7 il peso sarà il seguente:

PC: 42 GB

PS4: 14-16 GB

Xbox One: 60 GB

In caso contrario invece, aumenterà drasticamente. Quindi ricordate di liberare un po’ di spazio specialmente se giocate su console.

PC: 60 GB

PS4: 114-118 GB

Xbox One: 70-74 GB

Ma non finisce qui. Oltre al peso, vi mostriamo anche l’orario preciso che varierà per ogni piattaforma. Su PC quindi è il seguente:

3 am PT, 2 Marzo

6 am ET, 2 Marzo

11 am UK, 2 Marzo

Mentre su PlayStation 4 e Xbox One è questo:

12 am PT, 3 Marzo

12 am ET, 3 Marzo

12 am UK, 3 Marzo

Per chi si stesse chiedendo il “perché” di questa distinzione, semplicemente l’orario è vincolato all’aggiornamento di Xbox Store e PlayStation Store previsto per le ore 1:00 del mattino ora italiana. Avete provato la versione gratuita questo fine settimana? Stavate aspettando con impazienza questa nuova espansione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti The Division 2.