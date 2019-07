The Division 2: il nuovo episodio gratuito è disponibile

The Division 2 si aggiorna e introduce un nuovo episodio gratuito ambientato in uno Zoo. Ecco tutti i dettagli sul nuovo update del gioco Ubisoft.

Il primo episodio gratuito di The Division 2, Spedizione dei sobborghi di D.C., è finalmente disponibile in accesso anticipato per chi possiede il Pass Anno 1. Per tutti gli altri sarà possibile accedervi a partire dal 30 luglio. L’aggiornamento pesa circa 9 GB. Questo nuovo Episodio contiene due missioni Storia, una nuova modalità Spedizione e due Incarichi Top Secret esclusivi per i possessori del Pass Anno 1. Questo episodio di The Division 2 ci porta a visitare il Mannig National Zoo e una nuova base dei Black Tusks nascosta nel bosco.

Ovviamente non mancano nuovi equipaggiamenti e armi come il fucile esotico Diamondback che permette di marcare gli avversari per infliggere colpi critici; è dotato inoltre di una velocità di ricarica più alta e di un danno maggiorato. Si ottiene anche un bonus all’armatura ogni volta che si ricarica. Se l’arma è nella fondina, si ottiene un bonus dell’otto percento all’armatura quando si ricarica o si cambia arma.

È stato introdotto anche un paio di guanti esotici BTSU che dà alle abilità un +50% di durata degli effetti e velocizza la ricarica. Quando si applica un effetto di stato, i guanti si potenziano e diventano infusi per un minuto: durante tale periodo, si ottiene un bonus del 10% al danno delle abilità, alla cura, alla riparazione e alla durata delle abilità per ogni Vantaggio negli equipaggiamenti.

Ci saranno poi anche alcune armi più regolari, come un fucile d’assalto e un LMG, oltre a una torcia per pistole, sotto forma di accessorio. Ci sono poi stati alcuni aggiustamenti agli equilibri di gioco. Potete trovare tutti i dettagli specifici nella patch note disponibile a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di The Division 2?