The Division 2 gratis per pochi giorni su PC, PS4 e Xbox One

La prima espansione a pagamento di The Division 2, Warlords of New York uscirà la prossima settimana ed offrirà ai giocatori un rinnovato sistema di progressione per l’end-game. Se la notizia vi ha incuriosito ma non avete ancora recuperato il titolo sviluppato dai ragazzi di Massive Entertainment, non disperate perché Ubisoft ha pensato proprio a voi. Questo fine settimana infatti The Division 2 sarà disponibile gratuitamente per tutte le piattaforme disponibili nella sua versione completa.

Il titolo sarà disponibile a partire da domani 27 febbraio fino al primo marzo. Per poterlo scaricare, gli utenti PC dovranno avere un account UPlay mentre per quanto riguarda PlayStation 4 e Xbox One, dovrete avere un account PlayStation Plus e Xbox Live Gold. Se siete a disposizione di questi requisiti allora iniziate a disdire tutti gli appuntamenti ed iniziate a godervi The Division 2 per questo fine settimana. Ubisoft ha fatto sapere inoltre che nel caso i giocatori volessero comprare successivamente il titolo, potrete riprendere la partita dall’ultimo salvataggio, cosicché non perdiate troppo tempo a ricominciare il tutto.

Per chi invece fosse interessato alla prossima espansione in arrivo la prossima settimana, ricordiamo che Warlords of New York aggiungerà a The Division 2 anche altri contenuti come: la nuova ambientazione Lower Manhattan e un sistema di progressione infinita. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a leggere la nostra recensione al miglior looter shooter in commercio fino ad ora.

Approfitterete di questa iniziativa di Ubisoft? Cosa ne pensate di The Division 2, ci state ancora giocando? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al titolo ed alle sue espansioni.