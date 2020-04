The Division 2: iniziata la prova gratis, in regalo vari oggetti per Rainbow Six Siege

Ubisoft ha annunciato che è da ora disponibile la versione gratis di Tom Clancy’s The Division 2. La prova è accessibile su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Non si tratta di una copia gratuita del gioco, ma di una versione di prova che permette di giocare fino al livello 8 e per un totale massimo di otto ore: ovviamente, acquistando il videogame completo alla fine del test gratuito, tutti i progressi saranno mantenuti e si potrà continuare con la propria partita, senza alcun limite.

Non finisce però qui. Da oggi è anche possibile ottenere in regalo una serie di oggetti per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Parliamo del set The Division 2 di Ela, il quale contiene l’uniforme e il copricapo da agente della Divisione, oltre al ciondolo Orologio della Divisione, per l’operatrice Ela, e la skin armi della Divisione per la Scorpion EVO 3 A1. Per poter ottenere tali bonus in-game, è necessario giocare la versione gratis di The Division 2 o la sua versione completa, se già possedete il gioco. Inoltre, i giocatori di The Division 2 otterranno anche una skin arma The Impromptu per il proprio personaggio.

Come già detto, non si tratta quindi di una versione completamente gratuita ma di una prova da ben otto ore: è un modo perfetto per poter testare The Division 2, se ancora non abbiamo avuto occasione di giocare nelle strade dello sparatutto di Ubisoft. Trattandosi di un gioco loot based, con molte missioni e classi da provare, è un’ottima cosa avere a disposizione molteplici ore per capire se è proprio quello che fa per noi.

Per installare la versione di prova, dovete andare su Uplay, PlayStation Store, Xbox Games Store o sull’Epic Games Store e scaricare la versione gratuita. Diteci, proverete The Division 2?