The Division 2, Guida alle Abilità

Le Abilità sono molto importanti in The Division 2. In questa guida trovate tutte le varianti suddivise per capacità offensive, difensive e di supporto

In The Division 2 sono presenti molte piattaforme abilità che offrono ancora più varianti al loro interno tra cui scegliere. Le varianti includono capacità offensive, difensive e di supporto. La scelta è sempre contestuale al tipo di nemico, stile di gioco e gruppo con il quale si intendono affrontare le sfide del gioco. In questa guida vedremo prima una panoramica di tutte le abilità presenti in gioco e infine vedremo alcune soluzioni che si prestano bene anche se intendete giocare da soli.

Negli ultimi aggiornamenti le abilità hanno subito una sostanziale modifica fino a diventare più appetibili. Molti giocatori si concentravano sui danni da armi per questo motivo Massive ha introdotto mod in grado di potenziare maggiormente la capacità offensiva dei gadget e ha sostituito la “riduzione tempo di recupero abilità” con il termine “rapidità abilità” ora proporzionale alla potenza dell’abilità.

Procedendo con la campagna verranno acquisiti punti per sbloccare le piattaforme abilità dal Quartiermastro nella base operativa presso la Casa Bianca. Le varianti di abilità invece si sbloccano, sempre dal Quartiermastro, con la tecnologia SHADE. Questa particolare tecnologia può essere acquisita salendo di livello, raccogliendo le casse SHADE e completando specifiche missioni durante la campagna. Le piattaforme principali sono 8 – Alveare, Impulso, Lucciola, Torretta, Lanciatore Chimico, Mina a Ricerca, Drone e Scudo Balistico – a cui si accompagnano varianti che possono anche dipendere dalle Specializzazioni che acquisirete nelle attività di fine gioco.

Per comodità abbiamo diviso le abilità secondo quattro criteri: abilità offensive, di controllo della folla, difensive e di supporto. Di seguito trovate la descrizione delle caratteristiche di ogni variante.

Abilità offensive

Alveare Pungiglione: L’alveare nido di vespe invia dei micro droni che attaccano e distraggono i nemici nelle vicinanze.

Drone Aggressore: L’aggressore aggancia i bersagli per mantenere una visuale e fare fuoco in modo continuo su di essi.

Drone Bombardiere: Il bombardiere rilascia un carico di microcariche esplosive tra due punti precedentemente selezionati dall’agente.

Lanciatore chimico Ossidatrice: la bombola ossidatrice rilascia una nube di gas corrosivo che danneggia la corazza nemica e gli oggetti abilità, oltre a infliggere nel tempo danni al nemico stesso.

Lucciola Esplosiva: La lucciola esplosiva attacca ai bersagli delle cariche che detonano quando due di essi si avvicinano tra loro.

Lucciola Demolitrice: La lucciola demolitrice danneggia o distrugge i punti deboli dei nemici, i loro oggetti abilità e gli oggetti esplosivi nelle vicinanze.

Mina a ricerca Detonante: La mina a ricerca detonante può essere usata per localizzare i nemici ed esplodere una volta arrivata nelle loro immediate vicinanze.

Mina a ricerca Esplosione aerea: La mina a ricerca esplosione aerea procede verso il bersaglio e provoca una detonazione una volta giunta nelle sue immediate vicinanze.

Mina a ricerca Massa: la mina a ricerca a grappolo si suddivide in molte mine più piccole che inseguono i nemici ed esplodono nelle loro immediate vicinanze.

Torretta Assalto: la Torretta Assaltatrice traccia e attacca automaticamente i bersagli ostili. Può tuttavia essere controllata manualmente per prendere di mira un nemico specifico.

Torretta Cecchino: spara proiettili di grosso calibro verso bersagli selezionati manualmente.

Torretta Artiglieria: scarica munizioni contro una posizione vicina selezionata. Richiede la Specializzazione Esperto di demolizioni.

Abilità di Controllo della folla

Impulso Banshee: Lancia un impulso ad arco che confonde i nemici colpiti dall’onda. Penetra attraverso i ripari. Richiede Specializzazione Mitragliere.

Lanciatore Chimico Incendiario: La bombola incendiaria crea una nube di gas esplosivo che può essere fatta detonare usando esplosivi, sparando, ecc.

Lanciatore Chimico Schiuma antisommossa: La bombola di schiuma antisommossa rilascia una colata di materiale vischioso che immobilizza i bersagli.

Lucciola Accecante: Passando sui nemici, la lucciola accecante li priva della vista, rendendoli temporaneamente inoffensivi in combattimento.

Torretta Inceneritrice: La torretta inceneritrice è controllata manualmente e spara coni di fuoco di fronte a sé.

Abilità difensive

Drone Difensore: Il difensore usa un generatore di microonde montato sotto il drone per deviare i proiettili.

Scudo balistico Baluardo: Lo scudo baluardo garantisce una protezione quasi integrale ma, a causa della sua mole, quando viene equipaggiato è possibile usare solo le armi da fianco.

Scudo balistico Crociato: lo scudo del crociato è un modello di scudo leggero che consente l’uso di tutti i tipi di arma principale, tranne fucili di precisione e mitragliatrici. Inoltre lascia esposte le gambe dell’agente.

Scudo Deflettore: Lo scudo deflettore devia i proiettili facendoli rimbalzare verso un bersaglio evidenziato, a patto che sia nella visuale dell’agente che lo indossa. Non è uno scudo integrale ma, mancando di un supporto, è possibile usare solo un’arma da fianco quando lo si equipaggia

Abilità di supporto e cura

Alveare Restauratore: l’alveare restauratore emette micro droni che riparano le corazze degli alleati autodistruggendosi nel processo.

Alveare Rianimatore: l’alveare rianimatore sgancia piccoli droni che rianimano gli alleati nei paraggi.

Alveare Ricostituente: fornisce degli stimolanti agli alleati incrementandone velocità di movimento, abilità Rapidità e maneggevolezza arma.

Drone Restauratore: Il restauratore ripristina interamente la corazza degli alleati più vicini o, in alternativa, di un alleato specifico selezionato manualmente.

Drone Tattico: il tattico cerchia e marchia i bersagli ostili, segnalandoli sull’HUD di tutta la squadra. Richiede Specializzazione Occhio di falco.

Impulso Scanner: Lo scanner rileva le presenze ostili nelle vicinanze e le evidenzia all’interno dell’HUD dell’agente.

Impulso Scanner remoto: Lo scanner remoto viene piazzato in una posizione prefissata e continua a scansionare l’area evidenziando i nemici all’interno dell’HUD dell’agente.

Impulso Jammer: Il Jammer invia un segnale che sovraccarica le strumentazioni elettroniche nemiche rendendole inutilizzabili.

Lanciatore chimico Tonico: La bombola di tonico emette una nube di gas che ripara e fortifica le corazze degli agenti alleati.

Mina a ricerca Riparatrice: la mina a ricerca riparatrice segue gli alleati e ripara le corazze delle unità vicine. Richiede Specializzazione Esperto di sopravvivenza.

Quali abilità scegliere?

Come abbiamo già detto, la scelta delle abilità dipende molto anche dal vostro stile di gioco è però possibile individuare alcune abilità che per caratteristiche sono molto spendibili in più di una situazione. Se preferite giocare da soli è consigliato non sottovalutare eccessivamente i nemici e dotarsi di almeno uno strumento di supporto / cura. Se incontrate particolari difficoltà, la scelta migliore è l’Alveare rianimatore. La sua particolarità è che si attiva automaticamente se venite abbattuti ed è quindi in grado – solitamente – di farvi rimettere in piedi.

Molto buono in termini di sopravvivenza è il Drone Restauratore, può infatti garantirvi iniezione duratura di corazza che può salvarvi la vita in una situazione delicata o permettervi anche di esporvi maggiormente e giocare con maggiore mobilità. Un’altra abilità che garantisce maggiore supporto in scontri che si protraggono è l’Alveare restauratore, che rilascia cariche nel tempo. Entrambe si prestano poi molto bene per il gioco di gruppo.

In termini di pura potenza c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Una delle abilità molto apprezzate è il Lanciatore Chimico incendiario. Noi lo abbiamo categorizzato nelle abilità di Crowd Control perché manda a fuoco un’aria piuttosto ampia danneggiando i nemici ma anche rendendoli un po’ spaesati a causa delle fiamme. Blocca momentaneamente l’offensiva nemica rendendo i nemici facile bersaglio. Per un effetto devastante potete usarlo in combinazione con il Lanciatore chimico schiuma antisommossa se state giocando con un amico.

Se vi piace il fuoco un’altra alternativa è la torretta inceneritrice che se piazzata in punti strategici può fare arrosto qualsiasi malcapitato. Sempre tra le torrette, l’assaltatrice è uno di quei gadget che può ritagliarsi uno spazio in quasi ogni situazione sia che la lasciate in modalità di fuoco automatica sia che ne indirizzate i proiettili verso un bersaglio.

Potenziare le abilità con le Mod

Ogni abilità presenta degli slot nei quali possono essere alloggiate le Mod, degli oggetti che si trovano sotto forma di bottino e presentano quindi rarità diverse. Oltre al tipo di rarità che determina la qualità dei bonus sarà necessario valutare il loro costo per poterle equipaggiare. Non tutte le piattaforme abilità presentano lo stesso numero di slot ma è possibile in generale identificare degli slot dedicati al miglioramento delle abilità e uno slot FX dedicato all’aspetto estetico.

Che tu abbia, o non abbia, costruito una build orientata alle skill, è possibile aumentare la Potenza abilità occupando uno slot con la “Batteria Ausiliaria”. Le batterie ausiliarie forniscono maggiore potenza abilità e ciò dovrebbe permettere l’uso negli slot rimanenti di mod più pregiate. Sacrificare uno slot per poter accedere a potenziamenti migliori è il prezzo da pagare. Queste mod permettono di specializzare ulteriormente il proprio personaggio, andando ad agire su aspetti come il danno, il raggio dell’effetto, il numero di cariche, il recupero.