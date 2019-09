The Division 2, Guida ai Brand Set e Gear Set

L’equipaggiamento in The Division 2 è più fondamentale che mai perché grazie ad esso è possibile andare a meglio definire il proprio stile di gioco. A partire già dagli oggetti di rarità verde è assegnato il nome di un produttore che ha realizzato il pezzo: si tratta di un logo identificativo che determina l’appartenenza dell’oggetto […]

L’equipaggiamento in The Division 2 è più fondamentale che mai perché grazie ad esso è possibile andare a meglio definire il proprio stile di gioco. A partire già dagli oggetti di rarità verde è assegnato il nome di un produttore che ha realizzato il pezzo: si tratta di un logo identificativo che determina l’appartenenza dell’oggetto e le sue caratteristiche. Ogni produttore è specializzato in un determinato ramo e più pezzi con quel marchio si equipaggiano, maggiori sono i bonus che il Brand Set conferisce.

1 pezzo di un set = 1° bonus attivo 2 pezzi dello stesso set = 2° bonus attivo 3 pezzi dello stesso set = 3° bonus attivo

L’equipaggiamento degli agenti si compone di: maschera, giubbotto tattico, fondina, zaino, guanti e ginocchiere. È bene sapere che non tutte le case produttrici realizzano ciascuno di questi pezzi di equipaggiamento. Ad esempio la China Light Industries fa le maschere ma non fa zaini e gilet tattici. La scelta di quale combinazione adottare dipende molto da come vi trovate meglio a giocare. C’è molta flessibilità a seconda delle caratteristiche che volete far risaltare nella vostra build. Potreste valutare una combinazione di due Brand set completi, oppure variare ulteriormente. È importante tenere a mente anche lo stack dei bonus.

I marchi possono essere suddivisi in base al sostegno che offrono per armi, abilità o statistiche più orientate alla sopravvivenza. L’ideale per iniziare a costruire la propria build sarebbe scegliere armi e abilità sulle quali volersi concentrare e iniziare a combinare qualche pezzo. Di seguito le caratteristiche principali per marchio tenendo conto degli aggiornamenti del Title Update 5:

Brand incentrati sulle armi

Brand: Airaldi Holdings

Bonus 1: +10.0% Precisione

Bonus 2: +10.0% Danni colpo alla testa

Bonus 3: +10.0% Danni fucili di precisione

Pezzi: Fondina, Zaino e Guanti.

Brand: China Light Industries

Bonus 1: +10.0% Danni da esplosivi

Bonus 2: +10.0% Danni shotgun

Bonus 3: +30% Rapidità abilità

Pezzi: Maschera, Ginocchiere e Guanti.

Brand: Fenrir Group AB

Bonus 1: +10,0% Danni Fucile d’assalto

Bonus 2: +10% Protezione dagli élite

Bonus 3: +20% Salute per uccisione

Pezzi: Fondina, Giubbotto e Ginocchiere.

Brand: Industrie Militari Petrov

Bonus 1: +10,0% Danni Mitragliatrici

Bonus 2: +15% Abilità Torretta

Bonus 3: +30% Rapidità Abilità

Pezzi: Giubbotto, Fondina e Zaino.

Brand: Overlord Armaments

Bonus 1: +10,0% Danni Fucile

Bonus 2: +7.5% Corazza totale

Bonus 3: +7% Danni agli élite

Pezzi: Giubbotto, Ginocchiere e Guanti

Brand: Sokolow Concern

Bonus 1: +10,0% Danni Mitra

Bonus 2: +8% Danni critici

Bonus 3: +15% Potenza abilità mina a ricerca

Pezzi: Giubbotto, Maschera e Ginocchiere.

Brand incentrati sulle abilità

Brand: Alps Summit Armaments

Bonus 1: +20% Rapidità abilità

Bonus 2: +5% Potenza abilità

Bonus 3: +15% Potenza abilità alveare

Pezzi: Giubbotto, Zaino e Guanti.

Brand: Badger Tuff

Bonus 1: +7.0% Danni agli élite

Bonus 2: +15% Percentuale corazza in uccisione

Bonus 3: +15% Potenza abilità lanciatore chimico

Pezzi: Maschera, Zaino e Guanti

Brand: Gila Guard

Bonus 1: +5% Corazza totale

Bonus 2: +20,0% Protezione materiali pericolosi

Bonus 3: +15% Potenza abilità sensore

Pezzi: Maschera, Fondina, Zaino, Giubbotto, Ginocchiere e Guanti.

Brand: Murakami Industries

Bonus 1: +8% Salute

Bonus 2: +10% Protezione materiali pericolosi

Bonus 3: +15% Potenza abilità lucciola

Pezzi: Maschera, Fondina, Zaino, Giubbotto, Ginocchiere e Guanti.

Brand: Richter & Kaiser GmbH

Bonus 1: +10,0% Protezione Materiali Pericolosi

Bonus 2: +20% Danni pistole

Bonus 3: +15% Potenza abilità scudo

Pezzi: Maschera, Zaino e Fondina.

Brand: Wyvern Wear

Bonus 1: +7% Danni critici

Bonus 2: +15% Potenza abilità drone

Bonus 3: +10% Probabilità colpo critico

Pezzi: Maschere, Fondina, Ginocchiere e Zaino.

Brand incentrati sull’utilità in combattimento

Brand: 5.11 Tactical

Bonus 1: +5% Protezione dagli Elite

Bonus 2: +10.0% Cure in arrivo extra

Bonus 3: +10.0% Maneggevolezza dell’arma

Pezzi: Giubbotto, Zaino e Guanti

Brand: Douglas & Harding

Bonus 1: +5% Precisione

Bonus 2: +10% Danni critici

Bonus 3: +7.0% Probabilità colpo critico

Pezzi: Maschera, Fondina e Ginocchiere.

Brand: Providence Defense

Bonus 1: +10,0% Potenza abilità

Bonus 2: +8% Salute

Bonus 3: +5% Danni arma

Pezzi: Maschera, Giubbotto, Fondina, Zaino, Ginocchiere e Guanti.

Brand: Yaahl Gear

Bonus 1: +10% Maneggevolezza

Bonus 2: +8% Protezione materiali pericolosi

Bonus 3: +5% Danni arma

Pezzi: Giubbotto, Maschere e Guanti.

Gear Set

I Gear Set funzionano in modo differente e possono essere equipaggiati fino a un massimo di 6 pezzi per attivare tutti i bonus disponibili. Vanno ottenuti almeno due oggetti per attivare il primo bonus, a 4 pezzi dello stesso set di equipaggiamento si ottengono altri bonus. Con 5 pezzi dello stesso Set si ottiene invece il primo talento e l’ultimo si raggiunge equipaggiando 6 pezzi dello stesso Set equipaggiamento.

I Gear Set sono stati introdotti durante l’endgame dopo aver completato la Roccaforte di Tidal Basin e possono essere raccolti uccidendo i Black Tusk in Missioni Invasione, Roccaforti o nella Zona Nera Occupata. Altri Gear Set specifici sono invece legati ai bottini ottenibili nel Raid Operazione Cuore della Notte di cui potete leggere la guida per affrontare i boss.

Ricapitolando:

Tra 2 e 4 pezzi si ottengono i bonus normali.

Con 5 pezzi si sblocca il primo talento.

Con 6 pezzi si sblocca il secondo talento.

Gear Set ottenibili Fascia Mondo 5 attività invasione e missioni

Direttiva in atto

Bonus 2 pezzi: +20% maneggevolezza arma

Bonus 3 pezzi: 25% danni da fuoco

Bonus 4 pezzi: 25% danni da sanguinamento

Talento: Requisizione d’emergenza (richiede 5 pezzi)

Ogni 30 secondi, il giocatore raccoglie automaticamente tutte le risorse belliche (kit corazza, munizioni normali e speciali, granate) presenti nel raggio di 40 metri.

Talento: Attrezzi del mestiere (richiede 6 pezzi)

Uccidendo un nemico aggiungi proiettili incendiari, esplosivi, o shock a una delle tue armi.

Vero Patriota

Bonus 2 pezzi: +10% danni alla corazza

Bonus 3 pezzi: 10% protezione dagli élite

Bonus 4 pezzi: +10% corazza totale

Talento: Rosso, Bianco e Blu (richiede 5 pezzi)

Quando spari a un nemico, gli viene applicata una serie di penalità nel seguente ordine: per prima quella Rossa, quindi la Bianca, infine la Blu a intervalli di 2 secondi.

La penalità Rossa riduce i danni causati dal bersaglio.

La penalità Bianca ripristina la corazza degli alleati che sparano allo stesso nemico.

La penalità Blu riduce il tempo di recupero delle abilità degli alleati che sparano allo stesso nemico.

Talento: Bandiera spiegata (richiede 6 pezzi)

Chiunque spari a un nemico con tutti e tre i colori attivi danneggia del 50% tutti i nemici vicini affetti da almeno una delle sue tre penalità.

Hard Wired

Questo Gear Set si ottiene tramite schemi e da elaborare nella postazione del Fai da te. Per Ottenere la Tecnologia Hard Wired basta uccidere i Black Tusk in missioni e roccaforti invase, Zona Nera Occupata e Taglie. Per Ottenere i Componenti Hard Wired bisogna uccidere i boss delle missioni indicate nella descrizione del progetto. Il drop non è garantito al 100%.

Bonus 2 pezzi: 20% salute abilità

Bonus 3 pezzi: 20% danni abilità

Bonus 4 pezzi: +20% potenza abilità

Talento: Antimanomissione (richiede 5 pezzi)

Quando un nemico si avvicina a strumenti bellici del giocatore, quali alveari, torrette o sensori, questi emettono scintille per alcuni istanti e poi gli causano Sotto shock. Prima che possano stordirne un altro, devono passare almeno 10 secondi.

Talento: Occhio per occhio (richiede 6 pezzi)

Le uccisioni con abilità azzerano tutti i tempi di recupero abilità. Lo stesso effetto si verifica quando ripari la corazza azzerata di un alleato. Devono passare almeno 15 secondi prima che questo bonus possa riattivarsi. Quando un tempo di recupero abilità termina (o si completa la ricarica), ottieni un bonus sui danni e riparazioni per ogni abilità per 15 secondi.

Gear Set Raid Operazione Cuore della Notte

Dilemma del negoziatore

Bonus 2 pezzi: 10.000 corazza per uccisione

Bonus 3 pezzi: +30% salute

Bonus 4 pezzi: 30% resistenza agli esplosivi

Talento: Colpo di coda (richiede 5 pezzi)

Lancia una granata al nemico che ha danneggiato la tua corazza. Può attivarsi solo una volta ogni 3 secondi.

(Richiede Specializzazione Esperto di Demolizioni)

Talento: Il massimo risultato

Le esplosioni causate dal giocatore attivano l’effetto bombardiere. Con ogni attivazione, i membri della squadra o del Raid ottengono +10% danni esplosivi, mentre il giocatore ottiene un bonus corazza del 10% per 10 secondi.

(Richiede Specializzazione Esperto di Demolizioni)

Mano del morto

Bonus 2 pezzi: +20% maneggevolezza arma

Bonus 3 pezzi: +20% precisione

Bonus 4 pezzi: +10% danni fucili di precisione

Talento: La mano del morto (richiede 5 pezzi)

Quando spari col fucile di precisione scopri una carta, due se colpisci un nemico alla testa. Il full aumenta la capienza del caricatore del 100% per 10 secondi. Il poker dà un bonus corazza del 30% per 10 secondi. La mano del morto aumenta i danni dei successivi 5 colpi del 100%.

(Richiede Specializzazione Occhio di Falco)

Talento 6 pezzi: La benevolenza dello sceriffo (richiede 6 pezzi)

Estende il bonus Mano del morto a tutti i membri della squadra o del Raid.

(Richiede Specializzazione Occhio di Falco)

Punta della Lancia

Bonus 2 pezzi: +20% potenza abilità sensore

Bonus 3 pezzi: +40% rapidità abilità

Bonus 4 pezzi: 20% protezione dagli élite

Talento: Innesco elettromagnetico (richiede 5 pezzi)

I dardi della balestra sono dotati di detonatori di prossimità. All’impatto, i dardi attivano un impulso con raggio di 9m.

(Richiede Specializzazione Esperto di Sopravvivenza)

Talento: Ricognizione aggressiva (richiede 6 pezzi)

Uccidendo un nemico si attiva un leggero segnale dalla sua posizione. I membri della squadra o del Raid causano il 20% di danni extra ai bersagli colpiti da impulso.

(Richiede Specializzazione Esperto di Sopravvivenza)