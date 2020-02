The Division 2: il Kenly College sta per riaprire le proprie porte ai giocatori

La prima espansione a pagamento di The Division 2, Warlords of New York, uscirà la prossima settimana. Tra tutti i contenuti già dichiarati da Ubisoft e Massive Entertainment negli scorsi giorni, il team di sviluppo svedese ha voluto confermare che le spedizioni all’interno del Kenly College torneranno domani, offrendo ai giocatori la possibilità di ottenere l’arma esotica Diamondback.

Il ritorno dei giocatori al Kenly College è stato ufficializzato con un post pubblicato sul profilo ufficiale di The Division 2 qualche ora fa. Il tweet ha annunciato che da domani 25 febbraio le porte del Kenly College si apriranno nuovamente a tutti gli Agenti che vorranno organizzare una spedizione. In tutto ciò sarà possibile mettere le mani sul fucile a pompa esotico Diamondback.

Kenly College is opening it's doors again on Tuesday 25th! Complete all three investigation areas to get your hands on the Diamondback Exotic! pic.twitter.com/ENsIHI40fF — The Division 2 (@TheDivisionGame) February 23, 2020

Il fucile Diamondback è un’arma unica in quanto fornisce un colpo critico garantito una volta che i nemici vengono colpiti. Inoltre, ogni 5 nemici marcati colpiti, il giocatore ottiene il 50 percento di velocità di ricarica e il 20 percento di danno totale per 15 secondi. Se ciò non bastasse, ogni volta che si ricarica il Diamondback conferisce anche un bonus all’armatura per 3 secondi.

L’espansione Warlords of New York aggiungerà a The Division 2 anche altri contenuti come: la nuova ambientazione Lower Manhattan e un sistema di progressione infinita Warlords of New York è in uscita il prossimo 3 marzo per PlayStation 4, Xbox One, e PC (via Epic Games Store e Uplay). Siete pronti per tornare nel Kenly College? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.