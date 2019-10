The Division 2: a breve un nuovo week-end gratuito

Buone notizie per tutti coloro che vogliono provare con mano The Division 2: a breve ci sarà un week-end di prova gratuito per il titolo.

Uno dei titoli più interessanti rilasciati da Ubisoft lo scorso anno è sicuramente The Division 2, con Massive Entertainment che è risuscita ad ampliare e migliorare la comunque efficace formula di gioco del primo capitolo. Nonostante tali perfezionamenti l’opera è però sempre alla ricerca di nuovi giocatori, pronti a buttarsi nel bel mezzo di una pericolosissima Washington D.C..

Proprio per ricercare nuovi agenti da mandare in campo, Ubisoft ha quindi annunciato recentemente un nuovo week-end di prova gratuita per il titolo, con The Division 2 che sarà quindi giocabile senza mettere mano al portafoglio a partire dal 17 al 21 ottobre 2019, ossia la prossima settimana. Non sono purtroppo state al momento rilasciate ulteriori notizie sui contenuti sbloccati all’interno di questo week-end gratuito e non è quindi chiaro se si tratti del titolo completo o solamente di alcune porzioni di esso, nonostante la prima opzione sia decisamente la più plausibile.

Tale prova non sarà però fine a se stessa e darà a tutti i suoi fruitori la possibilità di trasferire i progressi nel titolo completo, nel caso in cui decidessero poi di acquistarlo. Un’ottima occasione, quindi, per mettere finalmente le mani, anche se solo temporaneamente, sull’opera di Massive Entertainment.

Dare anche solo una possibilità al titolo di Ubisoft è praticamente obbligatorio. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti: “The Division 2 è il migliore lancio di uno shooter a mondo condiviso fortemente incentrato sul loot: è massiccio, appagante, completo e da qui può solo migliorare con nuovi contenuti.”

Che ne pensate di questa notizia, avete già avuto il modo di mettere le mani sul titolo di Ubisoft o approfitterete di quest’occasione per immergervi nel mondo di The Division 2? Vi piacciono i giochi di questo genere o non sono proprio di vostro interesse? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!