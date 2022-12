A distanza di tre anni dall’uscita originale, Tom Clancy’s The Division 2 si prepara al debutto su Steam. Si tratta solamente dell’ultimo gioco di casa Ubisoft che torna sul client di Valve, dopo diversi anni di assenza, dopo Watch Dogs Legion e Assassin’s Creed Valhalla, segno che l’editore e sviluppatore franco canadese ha intenzione di interrompere la partnership di esclusività con Epic Games, che durava dal 2019.

La data di uscita di The Division 2 è fissata per il 12 gennaio. Il gioco sarà sostanzialmente lo stesso presente sull’Epic Games Store, con tanto di stagione 10, già cominciata per le altre versioni. Nessuna novità aggiuntiva, dunque, visto che si tratta di un vero e proprio ritorno all’ovile: Steam è da sempre il client con più utenti e più giochi disponibili. Una posizione quasi monopolistica, che non ha mai prodotto un vero e proprio rivale, ma solamente delle alternative, molto spesso legate comunque alla presenza di determinati giochi su più client.

Nel corso degli anni, in diversi hanno provato a scalzare Steam dalla sua posizione predominante di mercato. La maggior parte dei tentativi è arrivata proprio da parte di Ubisoft e di altri produttori, ma nessuno è mai riuscito a impegnarsi seriamente per poter scalzare Valve dalla sua posizione. Electronic Arts e Activision, per esempio, hanno sempre optato per la release sui loro client (Origin e Battle.net), ma nel corso degli ultimi mesi e anni hanno comunque deciso di tornare sul client di Valve.

Come abbiamo detto poco sopra, Tom Clancy’s The Division 2 debutterà il 12 gennaio 2022 su Steam. A questo punto sarà lecito aspettarsi che anche i futuri giochi del publisher e sviluppatore francese debuttino fin dal day one sul client di casa Valve. L’accordo con Epic Games Store, infatti, pare oramai essere solamente un ricordo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.