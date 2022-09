Nel mentre che il secondo capitolo continua ad aggiornarsi con update regolari, tra cui l’aggiunta di una nuova stagione, Ubisoft ha deciso di non rimaner ferma e continuare a espandere l’universo. Lo fa con un primo capitolo stand alone, chiamato The Division Heartland, uno spin-off di cui già conoscevamo grazie alla conferma ufficiale di diverso tempo fa e alcuni rumor emersi questa settimana. Con l’Ubisoft Forward cambia però tutto, perché abbiamo avuto il primo first look ufficiale del gioco.

Partiamo ovviamente dall’inizio: The Division Heartland sarà appunto un gioco free-to-play, che però è ancora lontano dall’uscita. Al momento è possibile provarlo dopo un processo di selezione post iscrizione al sito ufficiale. Il primo first look ci ha però mostrato parte del gameplay e della sua ambientazione, ovvero Silver Creek e tutte le ambizioni del team di sviluppo. Il gioco si legherà inoltre alla timeline della serie originale, segnando dunque un continuo importante.

Oltre al filmato, che potete vedere poco più in basso, il team di sviluppo non ha potuto però rilasciare ulteriori informazioni. Sicuramente però appare chiaro che l’espansione del franchise è appena all’inizio. Oltre a The Division Heartland, infatti, il publisher e sviluppatore franco canadese sta lavorando anche un gioco mobile, chiamato The Division Resurgence. Ci troviamo davanti a una vera e propria IP, che nel corso degli anni si dimostrerà sicuramente ancora più grande e non è detto che non si espanderà anche in altri media, come per esempio film e serie TV.

The Division Heartland non ha ancora una data di uscita. Nonostante ciò è molto probabile che nel corso del 2023 verranno svelate ulteriori notizie in merito. Vi invitiamo come di consueto a rimanere sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo non solo dai progetti Ubisoft ma dal mondo dei videogiochi in generale.