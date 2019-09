The Division 2, Guida alle Fasce Mondo

L'endgame di The Division 2 ha inizio con le Invasioni dei Black Tusk e l'avanzamento progressivo nelle Fasce Mondo. Vediamo come funziona.

La campagna principale di The Division 2 termina al raggiungimento del livello 30 e con la conquista dell’ultima Roccaforte Campidoglio. Al termine di questo processo, il gioco inizia a mutare e fa il suo ingresso in campo la forza militare Black Tusk. Questa nuova fazione inizierà una vera e propria Invasione, bloccando missioni e nodi principali che dovranno essere riconquistati. La struttura delle attività di fine gioco è divisa in Fasce Mondo che dovranno essere scalate per arrivare fino alla quinta che rappresenta il cap attuale.

A ogni fascia mondo è collegata una struttura di base che culmina con la liberazione delle Roccaforti – hanno un punteggio equipaggiamento da soddisfare per essere affrontate – a cui sono connesse due missioni invasione da completare prima di poter assaltare la Roccaforte. Dopo aver completato le missioni e superato la Roccaforte, il livello della fascia mondo evolve e passa al successivo dove bisogna ripetere il processo. Proseguendo su questa strada, la stretta della Black Tusk inizierà a cedere e molte zone saranno tornate sotto il controllo dei civili.

Punteggio equipaggiamento (Gear Score) per Fasce Mondo:

Nella Fascia Mondo 1, il requisito necessario per assaltare la Roccaforte e passare alla Fascia Mondo 2 è un Gear Score di 275. Il massimo punteggio ottenibile dal bottino è 300.

Nella Fascia Mondo 2, il requisito necessario per assaltare la Roccaforte e passare alla Fascia Mondo 3 è un Gear Score di 325. Il massimo punteggio ottenibile dal bottino è 350.

Nella Fascia Mondo 3, il requisito necessario per assaltare la Roccaforte e passare alla Fascia Mondo 4 è un Gear Score di 375. Il massimo punteggio ottenibile dal bottino è 400.

Nella Fascia Mondo 4, il requisito necessario per assaltare la Roccaforte e passare alla Fascia Mondo 5 è un Gear Score di 425. Il massimo punteggio ottenibile dal bottino è 450.

Alla Fascia Mondo 5, il massimo punteggio ottenibile dal bottino è 500.

Fasce Mondo 1-3

Roccaforte: District Union Arena

Missioni connesse: Grand Washington Hotel e Jefferson Trade Center

Roccaforte: Roosevelt Island

Missioni connesse: Bunker Federale d’Emergenza e Centro Eventi Potomac

Roccaforte: Campidoglio

Missioni connesse: Museo aerospaziale e Sede centrale ente spaziale

Fascia Mondo 4 – Tidal Basin

La Roccaforte del Tidal Basin è una dimostrazione di forza da parte della Black Tusk, si tratta infatti di un luogo dove la sorveglianza è alta e le forze nemiche sono tecnologicamente attrezzate. Una trasmissione via radio ci indicherà la posizione di una breve missione al termine della quale sarà possibile completare la roccaforte di Tidal Basin. Il contenuto è arrivato per la prima volta con l’aggiornamento Invasione: Battaglia per D.C che ha introdotto anche la difficoltà eroica, tre set di equipaggiamento – Direttiva in vigore, Vero patriota e Hard Wired – e le Missioni invasioni settimanali. Potete leggere le nostre impressioni al seguente link.

Alla Fascia Mondo 4 si rende disponibile anche la rete di bersagli prioritari, un albero di taglie settimanali che se completate garantiranno l’accesso a un’ultima taglia eroica da ricompense maggiori. I progressi nella rete dei bersagli prioritari si ripristano ogni settimana, quindi va eliminato il maggior numero possibile di boss entro il tempo stabilito.

Fascia Mondo 5 – Invasioni settimanali e Raid

Ogni settimana, una Roccaforte e le missioni a essa connesse, vengono invase dai Black Tusk. Tutte le missioni invasione per quella settimana possono essere rigiocate a diversi livelli di difficoltà, inoltre le missioni a rotazione garantiscono maggiori bonus e quindi la possibilità di trovare il bottino che vi manca.

Con il raggiungimento della Fascia Mondo 5 e i successivi aggiornamenti, tutti i giocatori in questa fascia mondo possono tentare il completamento del Raid Operazione Cuore della Notte da 8 giocatori. Per poter partecipare è necessario possedere un punteggio equipaggiamento di almeno 490. Se avete difficoltà vi consigliamo di consultare la nostra guida dedicata.

Oltre ai contenuti delle Invasioni, possono rientrare nella routine dell’endgame anche anche le attività dinamiche e gli Avamposti e le Specializzazioni di cui potete consultare la nostra guida.