In queste ultime settimane abbiamo ricevuto molte nuove informazioni su Starfield e su quello che sarà il futuro di Bethesda. Ci è ormai noto da tempo che la compagnia statunitense dopo il proprio nuovo tiolo spaziale si dedicherà al nuovissimo The Elder Scrolls 6. Occorrerà pazientare ancora un bel po’ prima di avere buone nuove sul titolo a tema fantasy, ma c’è chi vorrebbe ricevere il nuovo The Elder Scrolls il prima possibile per ovvi motivi.

Parliamo della nota youtuber Shirley Curry, ormai nota tra i suoi tantissimi fan come Nonna Skyrim. Le avventura di questa simpatica e amorevole signora accompagnano gli appassionati del mondo videoludico a cadenza giornaliera, e sono in tanti che sperano di vedere la nonnina anche alle prese con l’attesissimo The Elder Scrolls 6. Proprio la stessa Curry ha partecipato a una sessione di Q&A con i suoi fan, i quali le hanno chiesto proprio del prossimo capitolo del franchise Bethesda.

La risposta della Curry è stata molto simpatica e ha svelato anche cosa chiederebbe Nonna Skyrim se un giorno dovesse trovarsi a dialogare con Todd Howard. “Gli chiederei di far uscire un bel gioco e gli chiederei di sbrigarsi a finire The Elder Scrolls 6. Voglio giocarci prima di morire”, ha affermato quella che è a tutti gli effetti la fan più anziana del franchise fanatsy sviluppato da Bethesda.

Purtroppo servirà aspettare ancora qualche anno prima di mettere le mani sul prossimo capitolo della serie di The Elder Scrolls, ma la nostra speranza è che anche l’amabile Shirley Curry possa godersi insieme a noi la meraviglia di trovarsi davanti a un nuovo capitolo del franchise tutto da esplorare partendo da zero.