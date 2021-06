The Elder Scrolls 6: a che punto dello sviluppo si trova? Ce lo dice Todd Howard!

Ora che abbiamo iniziato a vedere qualcosa in più di Starfield, in molti sperano che Bethesda cominci a sbottonarsi leggermente anche sul tanto atteso The Elder Scrolls 6. A detta di Todd Howard, il prossimo capitolo della saga GDR fantasy di Bethesda non vedrà la luce per diversi anni, dato che prima toccherà a Starfiled debuttare sul mercato. Howard però sembra aver voglia di aggiornare gli appassionati anche sul titolo fantasy, tanto che proprio di recente lo ha menzionato in un’intervista.

Todd Howard ne ha parlato in una chiacchierata con la redazione di The Telegraph, all’interno della quale il noto autore videoludico ha voluto citare espressamente alcune nuove informazioni riguardanti l’attesissimo The Elder Scrolls 6. In primis si è parlato del nuovo motore di gioco Creative Engine 2, il quale verrà già usato in Starfield, e che nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls verrà riutilizzato insieme a tutta una serie di aggiunte.

Arriviamo invece alla notizia che in molti non avrebbero voluto sentire, dato che Howard ha confermato che The Elder Scrolls 6 è attualmente in una fase di sviluppo inziale, più precisamente in una fase di design. Niente di nuovo in realtà, dato che, come Bethesda ha più e più volte ricordato, prima di poter vedere qualcosa di più concreto della nuova iterazione per la serie fantasy dovrà prima uscire sul mercato Starfield, il quale è atteso per l’11 novembre 2022 e che arriverà dal day one nel servizio Xbox Game Pass.

In conclusione, nell’intervista ha trovato spazio anche il nuovo gioco su Indian Jones in sviluppo presso Machine Games e con la collaborazione dello stesso Todd Howard, il quale ha dichiarato di aver già proposto il pitch del gioco a Lucasgames nel 2009, ma il progetto sta diventando realtà solo di questi tempi.