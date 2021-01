The Elder Scrolls 6 e Starfield ritarderanno a causa di Indiana Jones?

Parliamoci chiaro, da ieri si sta parlando solo ed esclusivamente di un nuovo progetto. Intendiamo ovviamente del nuovo gioco su Indiana Jones, pubblicato nel pomeriggio di ieri affidato alle mani del team che ha sviluppato i due più recenti Wolfenstein e prodotto da Todd Howard. Questo, sebbene abbia fatto impazzire il web di gioia, ha cominciato a domandarsi se effettivamente fosse un bene e se potesse eventualmente rallentare lo sviluppo di due mostri sacri attesi dal pubblico: The Elder Scrolls 6 e Starfield.

Ad intervenire sulla vicenda è il capo marketing di Bethesda Pete Hines che ha dichiarato attraverso un post su Twitter che il lavoro di Howard non influenzerà assolutamente il suo “obiettivo principale” alla regia di Starfield e The Elder Scrolls 6. Insomma, sembrerebbe che il gioco con protagonista l’archeologo più famoso del cinema non sia assolutamente un peso per Todd Howard, ma al contrario, potrebbe stimolarlo sempre di più. Qui di seguito vi lasceremo il post del capo marketing di Bethesda.

Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news. — Pete Hines (@DCDeacon) January 12, 2021

Il coinvolgimento nel progetto di Indiana Jones da parte di Howard sembra dipendere più in parte all’amore del franchise in sé. In effetti non si scopre solo ora l’amore da parte dell’autore statunitense della pellicola di Spielberg. In tutto questo si è detto entusiasta di lavorare con un team come quello di MachineGames, ritenuti perfetti per un videogames sulle gesta di Indy.

