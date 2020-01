The Elder Scrolls 6: dopo la sua uscita, TES Online sarà comunque supportato

Anche se la data di uscita di The Elder Scrolls 6 è ancora molto lontana (ricordiamo che prima di TES 6 dovrebbe arrivare Starfield), i giocatori di tutto il mondo stanno già esplorando le lande di Tamriel grazie a The Elder Scrolls Online. I fan si potrebbero però chiedere quale sia il destino del MMORPG e se, dopo l’arrivo del nuovo capitolo numerato, ci sia ancora un futuro il gioco online. La risposta sembra essere sì.

Questo almeno secondo quanto rivelato da Rich Lambert, creative director presso Zenimax Online Studios, sviluppatori del titolo in questione. Parlando ai microfoni di PCGamesN, Lambert ha affermato che i due giochi (The Elder Scrolls 6 e TES Online) proseguiranno uno di fianco all’altro.

Ha poi aggiunto: “Abbiamo una community ampia e attiva. Mi sembra che all’E3 2019 abbiamo annunciato che eravamo arrivati a qualcosa come 13.5 milioni di giocatori. Se ne sono aggiunti altri sin da allora.” Ha spiegato che TES Online è circa a 15 milioni di giocatori, ormai. “Il gioco sta crescendo e non mostra segni di rallentamento: lo supporteremo ancora, siatene certi. I nostri giocatori amano il titolo e amano il ritmo di rilascio dei nuovi contenuti, quindi continueremo a supportarlo.”

Il creative director afferma che ci sono piani per il “2021 e oltre”, quindi pare che TES Online abbia davanti a sé una carriera ancora lunga e prolifica. The Elder Scrolls 6, invece, pare ancora molto lontano: per ora non ci sono informazioni di alcun tipo sul gioco e probabilmente dovremo attendere molto prima di scoprire qualcosa. State giocando a TES Online?