The Elder Scrolls Blades: 1 milione di download su iOS

The Elder Scrolls Blades è il nuovo free to play mobile di Bethesda: ora, scopriamo che il gioco è stato scaricato un milione di volte.

The Elder Scrolls Blades è il nuovo free to play ambientato nel continente di Tamriel che ci mette nei panni di un membro delle Blades. Il gioco è stato rilasciato da poco in accesso anticipato e, contando il solo iOS, ha già raggiunto il milione di download. Inoltre, secondo i dati di Sensor Tower, il 42% dei download arriva dagli Stati Uniti.

Il gioco propone inoltre una serie di acquisti in-app utili per velocizzare i progressi e per ottenere i Silver Chest, i quali contengono oro e oggetti come equipaggiamenti, materiali e provviste. I giocatori US hanno speso circa 380.000 dollari, ovvero il 76% degli introiti totali del gioco fino a questo momento (circa 500.000 dollari). Questi dati si riferiscono unicamente alla versione iOS, quindi è probabile che The Elder Scrolls Blades, disponibile anche in versione Android, sia già ben oltre il milione di download.

Nella nostra anteprima, che potete leggere a questo indirizzo, vi abbiamo spiegato che “The Elder Scrolls Blades ha le carte in regola per ottenere un gran successo perché rappresenta una valida alternativa a tutti i videogiochi già presenti su Play Store e App Store. Momentaneamente le uniche incertezze sono i controlli touch (lenti e a volte macchinosi) e un sistema di progressione tutto da vedere. Insomma, Bethesda ha ancora tempo per migliorare questo titolo e renderlo davvero uno dei pochi ‘capolavori palmari’.”

Diteci, avete già scaricato The Elder Scrolls Blades, oppure dovete ancora farvi convincere dalla nuova proposta di Bethesda?