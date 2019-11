The Elder Scrolls Blades per Nintendo Switch rinviato al 2020

The Elder Scrolls Blades sarebbe dovuto uscire anche per Nintendo Switch entro la fine dell’anno, ma al momento non solo non ci sono ulteriori informazioni su questa versione del gioco mobile, ma addirittura Bethesda non ha ancora rivelato nessuna data di rilascio specifica. Va da sé intuire che il titolo non arriverà più nella fase finale del 2019, ed infatti l’annuncio del rinvio arriva proprio attraverso il blog ufficiale di Bethesda.

Anche questa volta, il publisher non ha dato nessuna data di lancio precisa limitandosi a citare un rilascio previsto per i primi mesi del 2020. C’è una nota positiva però, sembra che i giocatori di Switch vivranno un’esperienza molto migliorata rispetto alla versione mobile. Nello stesso post sul blog, gli sviluppatori hanno rivelato una grande modifica al loot che è sarà inserita nell’aggiornamento 1.5. In precedenza, i giocatori dovevano far passare del tempo, o spendere soldi tramite microtransazioni, per poter sbloccare alcune delle casse delle ricompense.

La meccanica delle chest apribili a tempo è stata quindi rimossa da Bethesda, e l’idea attualmente è quella di aumentare la frequenza dell’ottenimento del loot da parte dei giocatori. La patch 1.5, in uscita all’inizio di dicembre, introdurrà anche le gilde all’interno di The Elder Scrolls Blades. I giocatori potranno visitare le città dei loro compagni di gilda e scambiare materiali con loro.

The Elder Scrolls Blades è il gioco di ruolo free-2-play di Bethesda, lanciato all’inizio di quest’anno su dispositivi mobile Android e iOS. Quando il gioco verrà rilasciato su Nintendo Switch, Blades supporterà il multiplayer in cross play con le versioni del gioco per Android e iOS. Cosa pensate di questo rimando per The Elder Scrolls Blade su Switch?