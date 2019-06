The Elder Scrolls Blades arriverà su Nintendo Switch, l’annuncio dell’E3 2019

The Elder Scrolls Blades arriverà anche su Nintendo Switch: oltre a introdurre una serie di nuovi aggiornamenti per la versione mobile.

Dopo la conferenza Microsoft, è venuto il turno di Bethesda che ha aperto l’evento con nuove informazioni su The Elder Scrolls Blades. Il gioco, a partire da ora, ha ottenuto un nuovo aggiornamento che introduce una modalità Arena in solitaria, la possibilità di personalizzare i gioielli del personaggio, e una nuova quest legata ai Draghi di TES. L’aggiornamento è disponibile gratuitamente. Inoltre, nel corso dell’anno sarà disponibile una modalità PvP.

La vera novità della serata, però, è che The Elder Scrolls Blades arriverà anche su Nintendo Switch nel corso dell’autunno 2019. Inoltre, il gioco sarà gratuito anche sulla console ibrida della casa di Kyoto. Sarà possibile sfruttare anche il cross-play e la cross-progression, così da passare alla versione per smartphone a quella per Nintendo Switch liberamente.

Tutte le novità saranno quindi gratuite. Bethesda ha puntato molto sull’idea che i giocatori sono il centro per il team di sviluppo e che vuole supportarli con espansioni gratuite. Diteci, cosa ne pensate di questa novità? Credete che The Elder Scrolls Blades su Nintendo Switch sia una buona idea? Oppure l’avreste voluto su altre console?