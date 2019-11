The Elder Scrolls Online: parte la settimana gratuita

Bethesda ha annunciato l'inizio di una settimana gratuita di prova per The Elder Scrolls Online, dal 6 novembre fino al prossimo 13 novembre.

Dopo mesi e mesi d’attesa, finalmente il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online, Dragonhold, è finalmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. In particolare The Dragonhold rappresenta l’epilogo della cosiddetta Stagione del Drago. Proprio in occasione del rilascio di questa nuova espansione, Bethesda ha concesso la possibilità a tutti i giocatori di provare gratuitamente per una settimana The Elder Scrolls Online.

L’espansione Dragonhold, in particolare, porta con sè nuove armi e nuovi equipaggiamenti, oltre che quest completamente inedite che metteranno fine alle vicende della Stagione del Drago. Il DLC è disponibile ovviamente a tutti i giocatori abbonati a ESO Plus, o acquistabile separatamente direttamente dallo Store del gioco, al prezzo di 2000 Crown. Vi lasciamo nel frattempo al trailer della nuova espansione, augurandovi come sempre una buona visione.

In aggiunta a questo, ZeniMax Online Studios ha reso contemporaneamente disponibile l’aggiornamento 24 per The Elder Scrolls Online su tutte le piattaforme, che apporta diversi miglioramenti al gioco.

Ricordiamo, per chi fosse interessato, che il periodo di prova gratuito di The Elder Scrolls Online sarà disponibile fino al prossimo 13 novembre, più precisamente entro le ore 16. E voi, approfitterete di questa occasione o siete già abbonati al gioco?