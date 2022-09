La community appassionata di The Elder Scrolls Online sta venendo mobilitata da Bethesda, con la compagnia statunitense che sta stuzzicando i fan proprio in queste ore. Nello specifico, c’è la possibilità che Firesong, il prossimo DLC dell’MMORPG online ambientato nel mondo di The Elder Scrolls, possa essere rilasciato in forma totalmente gratuita. Per renderlo gratis, però, Bethesda sta chiedendo ai giocatori di sbloccare in massa un particolare achievement presente nel gioco.

The Elder Scrolls Online High Isle

Il nuovo DLC Firesong aggiungerà al già vastissimo mondo di The Elder Scrolls Online (lo potete acquistare su Amazon) una nuova zona insieme a una missione principale. Come al solito, anche questo DLC è nato come un’aggiunta di contenuti a pagamento, ma a quanto pare Bethesda e Zenimax hanno voglia di giocare con la propria community di appassionati, creando una sfida che permetterà a chiunque di ottenere il DLC gratuitamente, a patto che venga compiuta una missione.

La missione sarebbe sbloccare un achievement presente nel nuovo evento chiamato Heroes of High Isle, all’interno del quale i giocatori possono guadagnare diversi premi e bonus completando missioni a High Isle e Amenos. In tutto questo vi basterà ottenere l’achievement High Island Pathfinder, e quando abbastanza giocatori lo avranno sbloccato Bethesda e Zenimax renderanno gratuito il prossimo DLC Firesong.

Tale achievement è abbastanza semplice da ottenere: basta visitare tutti i luoghi più suggestivi che si possono trovare ad High Isle e Amenos. Questi posti sono contrassegnati con degli occhi sulla mappa, il che non li rende così ostici da trovare. Sappiate, però, che l‘evento in questione ha una data di scadenza, e terminerà il prossimo 11 ottobre. Avete ancora parecchio tempo per darvi da fare e sbloccare l’achievement e sbloccare il prossimo DLC trasformandolo in un contento gratuito per tutti. Detto ciò, tenete bene a mente che Firesong non verrà rilasciato fino al prossimo 1 novembre.