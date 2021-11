Skyrim torna ancora una volta sulle console e sui computer di tutti gli appassionati grazie alla Anniversary Edition, una nuova versione del gioco con qualche contenuto extra realizzata appositamente da Bethesda. In questa occasione perché non riprendere in mano tutti i trucchi Skyrim? La versione PC di Skyrim, infatti, è famosa per avere al suo interno un grandissimo numero di codici utilizzabili comodamente attraverso la console di sistema, strumento richiamabile con la pressione di un semplice tasto in qualsiasi momento.

Questi trucchi e cheats di Skyrim sono una manna dal cielo sia se si vuole diventare improvvisamente il più forte dovakhin della storia, sia se si ha bisogno di andare a risolvere uno dei numerosissimi bug presenti nel titolo ancora oggi.

ATTENZIONE: Alcuni codici (ben segnalati) una volta attivati non possono essere disattivati.

Per scoprire di che codici parliamo vi consigliamo di provare il tutto su di un salvataggio a sé, in modo da poter ricaricare una partita normale per tornare al gameplay bilanciato del titolo.

Bando alle ciance, andiamo a scoprire i trucchi di Skyrim Anniversary Edition.

Come si inseriscono i trucchi in Skyrim Anniversary Edition?

Per inserire i trucchi è necessario aprire la console del gioco e, per farlo, c’è soltanto bisogno di fare clic sul pulsante \.

Il pulsante in questione si trova a sinistra del tasto 1 e sotto il tasto ESC della tastiera.

La console si aprirà dall’alto verso il basso, come se fosse una finestra posta al di sopra del normale gioco. Per poter inserire un codice sarà semplicemente necessario digitarlo e premere INVIO.

Con la console aperta è possibile selezionare un elemento del gioco con il mouse per poterci applicare sopra gli effetti dei codici.

ESEMPIO: il comando kill uccide una creatura/personaggio/mostro; questo andrà selezionato con il mouse.

Tutti i Trucchi per Skyrim Anniversary Edition per PC

I trucchi che si possono usare all’interno di Skyrim sono divisibili in diverse categorie, ognuna di queste interessa maggiormente un particolare aspetto del gioco.

Trucchi generici

TGM: Attiva/Disattiva God Mode (invincibilità, carico infinito, mana infinito, stamina infinita)

Attiva/Disattiva God Mode (invincibilità, carico infinito, mana infinito, stamina infinita) TFC: Attiva/Disattiva Freefly Cam (telecamera libera)

Attiva/Disattiva Freefly Cam (telecamera libera) TCL: Attiva/Disattiva le collisioni del personaggio selezionato (se non è selezionato nessun personaggio o mostro allora si attiveranno/disattiveranno le collisioni del giocatore)

Attiva/Disattiva le collisioni del personaggio selezionato (se non è selezionato nessun personaggio o mostro allora si attiveranno/disattiveranno le collisioni del giocatore) TG :Attiva/Disattiva il rendering dell’erba

:Attiva/Disattiva il rendering dell’erba TS :Attiva/Disattiva il rendering del cielo e della foschia

:Attiva/Disattiva il rendering del cielo e della foschia Kill: Uccide una creatura/personaggio/mostro (va selezionata con il mouse)

Uccide una creatura/personaggio/mostro (va selezionata con il mouse) Killall: Uccide tutti i nemici e gli npc nelle vicinanze

Uccide tutti i nemici e gli npc nelle vicinanze Resurrect: Resuscita il personaggio/creatura/mostro selezionato (va selezionato con il mouse)

Resuscita il personaggio/creatura/mostro selezionato (va selezionato con il mouse) Tdetect : Attiva/disattiva indicato furtività avanzato

: Attiva/disattiva indicato furtività avanzato UnLock: Sblocca la porta/scrigno selezionato (va selezionato con il mouse)

Sblocca la porta/scrigno selezionato (va selezionato con il mouse) Lock [N]: Blocca la porta/scrigno con una serratura il cui valore al numero da inserire in [N] . [N] può essere un numero da 0 a 100.

Blocca la porta/scrigno con una serratura il cui valore al numero da inserire in . può essere un numero Coc Qasmoke: Teletrasporta il giocatore o il personaggio selezionato all’interno di una debug room contenente tutti gli oggetti, le armi e le armature del gioco.

Teletrasporta il giocatore o il personaggio selezionato all’interno di una debug room contenente tutti gli oggetti, le armi e le armature del gioco. Coc Riverwood: Teletrasporta il giocatore in una posizione vicino Riverwood. Questo cheat va utilizzo fa uscire dalla debug room Qasmoke

Teletrasporta il giocatore in una posizione vicino Riverwood. Questo cheat va utilizzo fa uscire dalla debug room Qasmoke Coc Whiterun: Teletrasporta il giocatore in una posizione vicino Whiterun. Questo cheat va utilizzo fa uscire dalla debug room Qasmoke

Teletrasporta il giocatore in una posizione vicino Whiterun. Questo cheat va utilizzo fa uscire dalla debug room Qasmoke player.additem F [N]: Aggiunge all’inventario del giocatore una [N] quantità di monete d’oro. [N] può essere un numero a piacere (se il numero inserito è troppo grande il gioco rischia di crashare.

Aggiunge all’inventario del giocatore una quantità di monete d’oro. può essere un numero a piacere (se il numero inserito è troppo grande il gioco rischia di crashare. player.additem A [N]: Aggiunge all’inventario del giocatore una [N] quantità di grimaldelli. [N] può essere un numero a piacere (se il numero inserito è troppo grande il gioco rischia di crashare.

Trucchi relativi alle statistiche

player.setlevel [N]: imposta il livello del personaggio del giocatore al valore [N] . [N] può essere un numero a piacere.

imposta il livello del personaggio del giocatore al valore . può essere un numero a piacere. player.modav HEALTH [N]: aumenta la salute del giocatore di un valore [N] . [N] può essere un numero a piacere.

aumenta la salute del giocatore di un valore . può essere un numero a piacere. player.modav Stamina [N]: aumenta la stamina del giocatore di un valore [N] . [N] può essere un numero a piacere.

aumenta la stamina del giocatore di un valore . può essere un numero a piacere. player.modav Magicka [N]: aumenta la magicka del giocatore di un valore [N] . [N] può essere un numero a piacere.

aumenta la magicka del giocatore di un valore . può essere un numero a piacere. player.modav Carryweight [N]: aumenta il peso trasportabile dal personaggio del giocatore di un valore [N] . [N] può essere un numero a piacere

aumenta il peso trasportabile dal personaggio del giocatore di un valore . può essere un numero a piacere removeallitems : rimuove tutti gli oggetti presenti nell’inventario dell’NPC selezionato con il mouse (l’NPC deve essere anche inquadrato dalla visuale per far si che il comando funzioni) [questo cheat è irreversibile e può compromettere il completamento del gioco]

: rimuove tutti gli oggetti presenti nell’inventario dell’NPC selezionato con il mouse (l’NPC deve essere anche inquadrato dalla visuale per far si che il comando funzioni) removeallitems player: rimuove tutti gli oggetti presenti nell’inventario dell’NPC selezionato e li trasporta nell’inventario del giocatore. [questo cheat è irreversibile e può compromettere il completamento del gioco]

rimuove tutti gli oggetti presenti nell’inventario dell’NPC selezionato e li trasporta nell’inventario del giocatore. psb: sblocca tutte le magie presenti in Skyrim, magie test comprese [questo cheat è irreversibile]

sblocca tutte le magie presenti in Skyrim, magie test comprese tmm [0] o tmm [1]: Attiva (con 1) /Disattiva (con 0) tutti i puntatori della mappa di gioco [questo cheat è irreversibile]

Attiva (con 1) /Disattiva (con 0) tutti i puntatori della mappa di gioco sexchange : cambia il sesso del personaggio da maschile a femminile e viceversa; il volto del personaggio rimarrà uguale [questo cheat è irreversibile]

: cambia il sesso del personaggio da maschile a femminile e viceversa; il volto del personaggio rimarrà uguale incpcs [skill] : aumenta di un punto il livello dell’abilità contenuta all’interno del parametro [skill].



: aumenta di un punto il livello dell’abilità contenuta all’interno del parametro player.setav [Skill] [N]: imposta il valore dell’abilità contenuta all’interno del parametro [skill] al valore [N].

[N] deve essere un numero a piacere tra 1 e 100.

Al posto del parametro [skill] è necessario scrivere (in inglese) il nome delle abilità di Skyrim

Marksman = Arceria

= Arceria Lockpicking = Scassinare

= Scassinare Pickpocket = Borseggiare

= Borseggiare Sneak = Furtività

= Furtività Speechcraft = Oratoria

= Oratoria Alchemy = Alchimia

= Alchimia Illusion = Illusione

= Illusione Restoration = Recupero

= Recupero Conjuration = Evocazione

= Evocazione Alteration = Alterazione

= Alterazione Destruction = Distruzione

= Distruzione Enchanting = Incantamento

= Incantamento Smithing = Forgiatura

= Forgiatura Block = Blocco

= Blocco OneHanded = Armi a Una Mano

= Armi a Una Mano TwoHanded = Armi a Due Mani

= Armi a Due Mani LightArmor = Armatura Leggera

= Armatura Leggera HeavyArmor = Armatura Pesante