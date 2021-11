The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition: svelato il prezzo, vi convince?

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco che proprio non vuole smettere di sorprendere dopo tutti questi anni. Nonostante esistano già svariate versioni dell’RPG, Bethesda ha annunciato anche la nuovissima Anniversary Edition per celebrare i 10 anni dall’uscita del titolo, che è sempre più vicina al rilascio.

In queste ore Bethesda ha pubblicato una corposa FAQ sul sito ufficiale dell’Anniversary Edition di The Elder Scrolls V Skyrim, con tanto di informazioni che mancavano ancora all’appello.

Una tra queste informazioni riguarda il prezzo della nuova versione, che verrà venduta al prezzo di 54.99€ sugli store digitali. Il pacchetto comprende non solo il gioco base, ma anche tutti i DLC e oltre 500 contenuti del Creation Club.

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition uscirà il prossimo 11 novembre sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.