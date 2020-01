The Elder Scrolls V Skyrim, una mod sostituisce le texture originali con versioni HD

Nonostante i tanti anni dall’uscita, The Elder Scrolls V Skyrim continua ad avere un grande seguito da parte dei fan e un numero di utenti che solo nell’ultimo mese su Steam, ad esempio, è cresciuto del 12,52%. Parallelamente anche i modder sono sempre al lavoro per migliorare, con una serie di contenuti fanmade, il titolo sviluppato e pubblicato da Bethesda.

Il modder Pfuscher, non a caso, ha rilasciato una nuova versione del proprio pacchetto di texture HD per Skyrim Special Edition. In base alla descrizione, la mod Skyrim 2020 Textures by Pfuscher punta ad aggiornare tutte le texture presenti nel gioco con asset in altissima risoluzione. L’ultima versione disponibile è delle dimensioni di 4 GB e la potete scaricare dalla pagina di Nexus Mods, come sempre dopo esservi registrati. Secondo quanto dichiarato dal modder, l’ultima versione oltre ad aumentare la resa visiva aggiunge anche nuovi file e tenta di risolvere i bug ancora presenti nelle precedenti versioni.

Sia le texture 4K che quelle 8K, inoltre, secondo Pfuscher, hanno una buona resa anche sui monitor a 1080p. Per quanto riguarda invece il framerate, l’impatto complessivo sulle prestazioni del gioco dipende tutto dalla quantità di VRAM della scheda grafica.

Skyrim 2020 Textures by Pfuscher è una delle tante mod disponibili per Skyrim. Proprio recentemente vi avevamo parlato, ad esempio, del pacchetto di asset che porta nel mondo del gioco anche le ambientazioni de Lo Hobbit e in generale dell’universo narrativo dei romanzi di J.R.R. Tolkien ricreando molti luoghi della Terra di Mezzo. Al di là delle locazioni, però, esistono altri pacchetti che introducono anche qualcosa in più di elementi estetici per l’action RPG come ad esempio Mysticism, grazie al quale vengono aggiunti al gioco oltre 200 incantesimi.