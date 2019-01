The Elder Scrolls VI: il compositore non è al momento incluso nel progetto

The Elder Scrolls VI è uno dei giochi ufficialmente annunciati da Bethesda, insieme a Starfield. Non abbiamo praticamente alcuna informazione sul gioco ed è stato mostrato unicamente un teaser trailer da pochi secondi. Il gioco si trova sicuramente nelle primissime fasi di produzione e i dettagli sono ovviamente ancora da definire.

Per ora, però, sappiamo una cosa: il compositore Jeremy Soule non è attualmente coinvolto nel progetto. Soule ha realizzato la musica degli ultimi capitoli della saga, ovvero The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion e The Elder Scrolls V: Skyrim. Inoltre, ha lavorato anche su Nerverwinter Nights, Warhammer 40K: Dawn of War, Company of Heroes e molto altro.

Tramite la propria pagina Facebook, il compositore ha affermato: “Visto che molti miei fan me l’hanno chiesto… sebbene non abbia detto molto per cortesia verso Bethesda – non volterei mai le spalle a TES – credo che il mio coinvolgimento dipenderebbe dalla direzione creativa che intendono prendere. Confermo che attualmente non sono incluso nei progetti di TES 6.”

Ovviamente la situazione potrebbe cambiare nelle fasi più avanzate dello sviluppo. Sarebbe strano non vedere coinvolto Soule: le sue composizioni sono più che iconiche e sanno sempre accompagnare con epicità e carattere le nostre avventure dell’universo di TES. Cosa ne pensate? Spiacerebbe anche a voi una mancanza di questo tipo?