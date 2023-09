Bethesda ha rilasciato a sorpresa un nuovo gioco mobile ambientato nell’universo di The Elder Scrolls. “The Elder Scrolls: Castles” è un titolo gestionale che evoca le atmosfere di “Fallout Shelter”. Il titolo è stato scoperto per la prima volta da un utente di Reddit, u/tracteurman, attraverso GamesRadar, ed è attualmente disponibile per dispositivi Android, sebbene non sia ancora stato rilasciato su piattaforma iOS.

In “The Elder Scrolls: Castles,” il giocatore è chiamato a gestire un castello e a guidare la propria dinastia attraverso le epoche. La descrizione del gioco sul Play Store recita: “Sovraintendi i tuoi sudditi mentre gli anni passano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono.” Il gioco si svolge in tempo reale, con un giorno virtuale che corrisponde a un anno all’interno dell’universo del gioco.

Il gameplay del gioco richiama elementi tipici dei simulatori gestionali: personalizzazione del castello, aggiunta ed espansione di stanze, decorazioni, monumenti e l’assegnazione di lavoratori a diverse postazioni. Inoltre, i giocatori possono creare eroi personalizzati per intraprendere “missioni epiche” e affrontare i classici nemici tratti dall’universo di Elder Scrolls.

Attendiamo Bethesda per chiarire se il rilascio del gioco sia stato intenzionale. Per ora The Elder Scrolls: Castles non è scaricabile in Italia, ma grazie a questa guida potrete comunque provarlo su un sistema Android.

Come scaricare The Elder Scrolls: Castles su Android

Metodo n°1: scaricare il file APK

Il metodo più veloce e immediato per poter iniziare subito a giocare a The Elder Scrolls: Castles è quello di scaricare il file di installazione per il vostro smartphone Android. Potete effettuare il download diretto di The Elder Scrolls: Castles dal seguente indirizzo:

Il file è stato da noi recuperato direttamente dal Google Play Store ed è completamente sicuro.

Una volta scaricato il file nella memoria del vostro smartphone o tablet Android, per installare The Elder Scrolls: Castles vi basterà utilizzare un qualsiasi File Manager, come ad esempio Google Files, e localizzare l’APK in questione. Basterà toccare il file per procedere all’installazione!

Attenzione: se non avete mai installato in precedenza un file APK potrebbe esservi richiesta l’autorizzazione per l’installazione di applicazioni da origini sconosciute. Abilitate l’opzione e procedete come spiegato qui sopra. Per maggiore sicurezza ricordatevi di disabilitare l’opzione una volta completata la procedura. File APK: cosa sono e come installarli sul vostro Android

Questa procedura installerà una versione specifica dell’applicazione, la quale poi non sarà aggiornata tramite Google Play Store. È possibile che in futuro sia richiesto un aggiornamento per poter continuare a giocare, aggiorneremo questo articolo appena ne avremo occasione con i nuovi file APK aggiornati.

Metodo n°2: download tramite Google Play Store

Questo metodo per scaricare The Elder Scrolls: Castles è un po’ più lungo e complesso ma vi permetterà di scaricare l’applicazione direttamente dal Google Play Store e di ricevere direttamente tutti gli aggiornamenti.

Per scaricare The Elder Scrolls: Castles dal Google Play Store è necessario creare un nuovo account Google localizzato in uno dei Paesi in cui è disponibile il gioco di Bethesda Softworks LLC, per farlo dovremo servirci di una VPN. Potete trovare la lista delle migliori VPN nel nostro articolo dedicato.

Una volta scaricata e configurata la VPN di vostra scelta, recatevi nelle Impostazioni del vostro smartphone e cercate nella voce App il Google Play Store. Toccate il pulsante Forza interruzione per chiudere il Play Store dopo di che aprite l’app della VPN e selezionate come server di collegamento gli USA.

Ora potete riaprire il Google Play Store e dopo aver toccato in alto a destra la vostra foto profilo, toccate la freccina come mostrato nelle immagini per aprire il menu da cui sarà possibile trovare la voce Aggiungi un altro account.

Da qui vi basterà seguire la procedura guidata di Google per la creazione di un nuovo account Gmail, potete tranquillamente inserire dati fittizi. Tutta questa procedura va eseguita rimanendo sempre connessi ai server statunitensi della VPN.

Una volta creato l’account verificate che nel Google Play Store sia utilizzato come profilo attivo, semplicemente selezionandolo nel menu dedicato da cui prima l’avete creato. Ora vi basterà cliccare sul seguente link che vi porterà alla pagina ufficiale del Google Play Store di The Elder Scrolls: Castles, dalla quale potrete effettuare il download:

Una volta installata l’app potrete tranquillamente disconnettere la VPN e godervi The Elder Scrolls: Castles in qualsiasi momento desideriate!