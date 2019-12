The Escapists gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Altro giro, altro regalo: questa settimana l’Epic Games Store ha deciso di regalare a tutti i suoi utenti The Escapists. Il titolo di Team 17 è infatti disponibile gratuitamente sulla piattaforma del celebre publisher dietro Fortnite per i prossimi sette giorni, ossia fino al prossimo 19 dicembre. The Escapists prende il posto di Jotun: Valhalla Edition, che era invece disponibile gratuitamente fino ad oggi.

Per poter usufruire di questa pregevole iniziativa basterà entrare con il proprio account sull’Epic Games Store e riscattare il titolo in questione direttamente da questa pagina.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando The Escapists è un sandbox ambientato in una prigione dove dovremo trovare sempre nuovi ed ingegnosi metodi per aprirci la strada verso la libertà. Potremo provocare una rivolta o scavare un tunnel: il metodo non è importante, l’importante è riuscire a fuggire da ognuna delle innumerevoli prigioni presenti all’interno del titolo. Potete scoprire di più sul titolo di Team 17 comodamente a questo indirizzo.

Come precedentemente accennato The Escapists sarà gratuito sull’Epic Games Store fino al prossimo 19 dicembre. Che ne pensate di quanto regalato questa volta dall’Epic Games Store, The Escapists ha acceso il vostro interesse? Tra i tanti giochi ad oggi resi disponibili senza mettere mano al portafoglio dalla piattaforma qual è il vostro preferito? Fateci sapere la vostra direttamente nei commenti!