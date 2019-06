The Evil Within 3: Shinjii Mikami sarà presente alla conferenza Bethesda?

Un breve e criptico messaggio del leggendario Shinjii Mikami riaccende le luci su un possibile The Evil Within 3 presentato all'E3 2019.

Ancora poche ore e finalmente la celebre kermesse di Los Angeles avrà inizio. Molti degli annunci oggetto del prossimo E3 2019, come ad esempio questo, sono già stati vittima di leak e finiti online. Ovviamente non c’è la certezza che tutto ciò che è oggetto di indiscrezioni sia effettivamente veritiero, ma spesso molte delle voci uscite nei giorni precedenti all’evento finiscono per rivelarsi corrette. Una delle indiscrezioni principali degli ultimi giorni parlava in particolare dell’esistenza di The Evil Within 3, terzo episodio della celebre saga horror.

A rafforzare le voci dell’esistenza di tale capitolo è lo stesso Shinjii Mikami. Il leggendario game director, dopo aver confermato la sua presenza all’E3 2019, ha lasciato infatti un breve ma criptico messaggio sul proprio personale profilo Twitter.

リハーサル初日、終了 — 三上 真司 (@shinji_mikami) June 7, 2019

Nonostante non sia specificato nulla di preciso, senza quindi nomi di presunti titoli o software house, sembrerebbe proprio che Shinjii Mikami stia preparandosi a presentare qualcosa sul palco di qualche conferenza della celebre kermesse di Los Angeles. Che si tratti proprio di Bethesda e dell’atteso terzo episodio della celebre saga horror?

Purtroppo non ci è dato saperlo con certezza ma basterà aspettare ancora solo qualche giorno per togliersi ogni dubbio. Lunedi 10 Giugno alle 2 del mattino si terrà infatti la classica conferenza di Bethesda all’E3 2019. Che sia il palcoscenico giusto per The Evil Within 3?

Che ne pensate di questa notizia, credete davvero che l’atteso titolo sarà rivelato durante la celebre kermesse di Los Angeles? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti.