The Game Awards 2019: Geoff Keighley assicura 10 nuovi annunci in esclusiva

Manca poco meno di una settimana ai The Game Awards 2019, e oltre che a scoprire quale gioco sarà incoronato a gioco dell’anno, com’è ormai di abitudine non mancheranno annunci di nuovi giochi tra una premiazione e l’altra.

Il presentatore della serata, Geoff Keighley si è reso disponibile in una sessione di domande e risposte aperte agli appassionati, che non si sono fatti scappare l’occasione di chiedere più informazioni possibili su quelle che saranno le World Premiere che vedremo annunciate durante la cerimonia.

Rispondendo a una prima domanda, che esortava il presentatore a svelare per lo meno il numero di annunci in esclusiva durante lo show, Keighley ha dichiarato che “abbiamo un sacco di nuovi giochi da annunciare durante lo spettacolo, penso che riveleremo circa 10 nuovi videogiochi, contando solamente i progetti di cui non si è ancora sentito parlare da nessuna parte finora”. Stando alla risposta di Keighly, tra questi 10 giochi vanno esclusi i vari rumors che aleggiano sul web in questo ultimo periodo, quindi non rientrano Batman Arkham Legacy, Demon Souls Remake e il sempre verde nuovo capitolo di Splinter Cell.

Infine, tornando sulla questione, il presentatore dei The Game Awards 2019 ha voluto precisare affermando che “al momento su internet circolano molte informazioni errate riguardo a quelli che saranno i giochi che appariranno nello show, ma tutto questo ci offre tanto materiale divertente da leggere”.

Vi ricordiamo che sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 in diretta streaming sui canali ufficiali dei TGA. L’evento prenderà il via giovedì 12 dicembre alle ore 2:30 del mattino, orario italiano. Quali nuovi annunci vi aspettate dai The Game Awards 2019?