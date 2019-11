The Game Awards 2019: Ci saranno 18 nuovi annunci?

Geoff Keighley, il presentatore dei The Game Awards ha pubblicato un nuovo tweet per annunciare che i preparativi per l'evento di quest'anno sono inziati.

I The Game Awards sono diventati una vero e proprio nuovo appuntamento fortemente atteso dai videogiocatori di tutto il mondo. Oltre a premiare i titoli più apprezzati dell’anno infatti, è ormai diventata una piacevole consuetudine vedere annunci di nuovi giochi tra una premiazione e l’altra. Molti dei titoli più attesi degli ultimi anni infatti, li abbiamo visti per la primissima volta proprio sul palco della cerimonia condotta da Geoff Keighley.

Lo stesso presentatore della cerimonia ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una nuova foto che mostra i preparativi dell’attività organizzativa. Nel dettaglio l’immagine offre un piccolo scorcio su quella che sarà la struttura dei The Game Awards 2019.

It always begins the same way: with a blank canvas. Over the next month this board in my office is where I’ll plan out @thegameawards, one note card at a time. What would you like to see on stage December 12? pic.twitter.com/cpJOSDBEwD — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 10, 2019

Keighley accompagna la foto scrivendo: “Comincia sempre allo stesso modo: con una tela bianca. Nel corso del prossimo mese questa lavagna nel mio ufficio è dove pianificherò i The Game Awards, un biglietto alla volta”. Ciò che possiamo notare è come siano presenti diverse sezioni rappresentate da vari post it colorati, che vanno da Pre-Show sino ad atto 10. Sopra ognuno di questi fogliettini vi è anche una differente dicitura, tra cui: premio, ospite ed in WP. Quest’ultimi potrebbero essere i nuovi annunci che verranno annunciati in anteprima durante l’evento, e contando i post it arancioni sembrerebbe che vedremo ben 18 nuove World Premiere.

Vi ricordiamo che la cerimonia dei The Game Awards 2019 si terrà in data 12 dicembre 2019 alle ore 02:30 del mattino, ora italiana. Come gli anni passati l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali dei The Game Awards. Siete pronti per seguire la cerimonia di quest’anno? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.