The Game Awards 2019: anche Ikumi Nakamura tra i presentatori della serata

Dopo essere la sua apparizione durante la conferenza Bethesda all’E3 2019, Ikumi Nakamura è diventata una delle personalità del settore videoludico più chiacchierate ed apprezzate sul web. Nelle scorse ore Geoff Keighly ha annunciato che dopo Reggie Fils-Aimé anche l’ex direttrice di Ghostwire Tokyo salirà sul palco dei prossimi The Game Awards 2019 in veste di presentatrice.

Nakamura sarà presente quindi nella serata cerimoniale e consegnerà uno dei premi in palio ai vincitori della serata. Nakamura si unisce ad altri presentatori precedentemente annunciati allo spettacolo come il già citato poco prima ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé.

We are thrilled to welcome Ikumi Nakamura as a presenter at #TheGameAwards on Thursday night! @nakamura193 pic.twitter.com/YVJRMQz7iE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 10, 2019

Durante lo scorso E3 2019, Ikumi Nakamura è diventata famosa dopo aver presentato il prossimo progetto di Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo. Il suo comportamento esuberante e amabile ha immediatamente conquistato i gli appassionati di tutto il mondo. La sua apparizione ai The Game Awards farà sicuramente piacere ai molti sostenitori dell’ex direttrice di Ghostwire Tokyo, che al momento, non ha ancora annunciato dove e a cosa lavorerà in futuro.

Vi ricordiamo che sarà possibile seguire in diretta la cerimonia di premiazione su tutti i canali ufficiali dei TGA, e lo show prenderà il via nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre alle ore 2:30 del mattino, orario italiano. Come accogliete la presenza di Ikumi Nakamura ai The Game Awards 2019?