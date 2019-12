The Game Awards 2019: orario, data e giochi attesi

Siamo ormai vicini all’inizio di The Game Awards 2019, la “notte degli Oscar dei videogame”. Il palco di Geoff Keighley si tingerà di mille colori grazie a tantissimi annunci e molteplici premiazioni: le speranze di tutti sono rivolte verso giochi già noti, ma anche verso varie sorprese. Ovviamente si è anche molto curiosi di scoprire quale sarà il vincitore del premio Gioco dell’anno. Vediamo tutto quello che dovete sapere per prepararvi alla serata: data e orario italiani, e giochi attesi.

Prima di tutto, i The Game Awards 2019 andranno in onda venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 2.30, ora italiana. Questa sera (giovedì) vi conviene fare un pisolino e impostare la sveglia per la notte, così da esser pronti a seguire in diretta l’evento. Di certo non è un orario comodo per noi italiani, ma gli appassionati riusciranno a fare uno sforzo. La premiazione dovrebbe durare poco più di due ore.

La speranza di tutti è che gli annunci sappiano tenere svegli gli spettatori. Sappiamo già che Sony mostrerà Ghost of Tsushima, il nuovo gioco open world di Sucker Punch che ci porterà in Giappone e ci metterà nei panni di un samurai. Secondo quanto riportato da Keighley stesso, si tratterà della presentazione più lunga, con tanto di scene di gameplay.

Ovviamente non ci si limiterà a questo; molti attendono nuove informazioni sul nuovo Dragon Age, sopratutto dopo che un membro del team di BioWare ha infervorato il pubblico tramite Twitter con alcune immagini. Anche Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, potrebbe partecipare alla serata. I rumor parlano anche di un nuovo Crash Bandicoot e, più credibile, dell’annuncio ufficiale del nuovo Batman Arkham di Warner Bros. Montreal, lungamente atteso dai fan.

Le possibilità sono molte ma sapremo la verità solo questa notte. Collegatevi alle pagine di Game Division per scoprire tutto quello che è stato annunciato e i premiati dei The Game Awards. Nel frattempo, diteci: quali sono le vostre speranze?