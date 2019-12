The Game Awards 2019: Reggie sarà uno dei presentatori della serata

Siamo ormai entrati nella settimana dei The Game Awards 2019 e Geoff Keighly, in questi ultimi giorni, sta rilasciando una raffica di nuove informazioni e indizi su ciò che assisteremo durante la primissima mattina di giovedì 12 dicembre. Con un nuovo post sul proprio profilo Twitter, Keighly ha annunciato che quest’anno, la cerimonia di premiazione vedrà un nuovo presentatore ad affiancarlo, l’ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimè.

Reggie è andato in pensione all’inizio di quest’anno, ma il suo ritorno su un palco videoludico avverrà prima di quanto gli appassionati potessero sperare ai prossimi The Game Awards per il 2019. Nonostante non lavori più nel settore, i videogiocatori sono ancora molto affezionati all’ex presidente di Nintendo America, e questa sua presenza a sorpresa sta già ricevendo molti consensi e affetto. Reggie era salito sul palco dei TGA anche l’anno scorso, quando in compagnia di Phil Spencer di Xbox e Shawn Layden di PlayStation hanno tenuto un discorso congiunto.

I guess he received his invitation…. So happy to welcome @reggie back to #TheGameAwards on Thursday night as a presenter! He keeps up his perfect attendance record! pic.twitter.com/WHg5rEFt5B — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2019

Il tweet di Keighly è stato accompagnato anche da una breve frase che annuncia il ruolo che avrà Reggie durante la cerimonia di premiazione. “Credo che abbia ricevuto il suo invito. Sono molto felice di dare nuovamente il benvenuto a Reggie Fils-Aimé ai The Game Awards giovedì notte in qualità di presentatore! Tiene fede al suo record di presenze”. Con questa infatti, Reggie raggiunge le cinque apparizioni su cinque appuntamenti dei The Game Awards.

Vi ricordiamo che sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 in diretta streaming sui canali ufficiali dell’evento. Lo show prenderà il via il prossimo giovedì 12 dalle ore 2:30 del mattino, orario italiano. Siete felici di poter rivedere Reggie ai TGA?