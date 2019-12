The Game Awards 2019: ci sarà un annuncio a sorpresa a tema Star Wars?

Mancano ormai pochi giorni ai The Game Awards 2019, la cerimonia di premiazione annuale presentata dall’ormai noto Geoff Keighly. È proprio quest’ultimo a star dando parecchi indizi su ciò che vedremo di nuovo tra una premiazione e l’altra. Il presentatore della serata ha fatto sapere tramite il proprio profilo Twitter che potrebbe essere presentato qualcosa di spaziale oltre all’evento imminente su Star Wars che riguarda Fortnite.

Keighly ha voluto lasciare intendere agli appassionati che durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 potrebbe essere annunciato anche qualcos’altro che ancora non conosciamo su Star Wars affermando che “Epic sta sottovalutando la portata di ciò che sta per succedere. Fidatevi. Inoltre, non vorrete mica perdervi i Game Awards di giovedì notte…#StarWarsTheRiseOfSkywalker”

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1203392790610079744

Questo suo tweet in particolare va a segnalare inoltre il prossimo evento di Fortnite che prenderà il via il 14 dicembre. Nello specifico il Battle Royale di Epic Games, ospiterà una scena in esclusiva del nuovo film diretto da J.J. Abrams, Star Wars Episodio 9 L’Ascensa di Skywalker.

Al momento non ci resta che aspettare l’arrivo di giovedì 12 dicembre, quando alle ore 2:30 del mattino l’evento prenderà il via. Vi ricordiamo che sarà possibile seguire i The Game Awards 2019 in diretta su tutti i canali ufficiali della cerimonia. Cosa vi aspettate da questo possibile annuncio a sorpresa a tema Star Wars?