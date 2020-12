The Game Awards 2020: chi ha vinto il premio Game of the Year?

È stata una lunga serata piena di sorprese ed emozioni, ma anche questo The Game Awards è ufficialmente giunto alla fine. Ancora una volta la “festa” gestita dal noto Geoff Keighley è riuscita a sorprenderci tutti. Il 2020 è stato sicuramente un anno a dir poco importante per la nostra amata industria videoludica. Non solo abbiamo assistito ad una nuova generazione di console, ma siamo stati anche testimoni di opere a dir poco sbalorditive. Prodotti come The Last of Us Part 2, DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons sono stati una mana dal cielo per il popolo videoludico.

Proprio per questo motivo l’ambito titolo Game of the Year non è stato facile da scegliere. Di base, ogni singolo candidato della categoria in questione è riuscito a cambiare in maniera radicale l’industria (durante il 2020). Solo uno tuttavia è diventato il miglior gioco di quest’annata, ma chi sarà mai stato? Durante il The Game Awards Show la risposta alla domanda più richiesta dell’anno è stata svelata! Ecco quindi chi è stato il vincitore del titolo Game of the Year!

Per quanto non è sicuramente una sorpresa, The Last of Us Part 2 ha ufficialmente vinto il Game of the Year 2020. L’esclusiva PlayStation ha fatto una vera strage, vincendo ben 7 titoli. Un risultato che sicuramente potrebbe far storcere il naso a tanti appassionati ma anche accontentare tanti altri. Noi non possiamo fare altro che congratularci con Naughty Dog e sperare di vedere in futuro opere sempre più belle. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo risultato. Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!