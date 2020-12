The Game Awards 2020: tutti i giochi annunciati durante l’evento

Ci siamo, questa notte sono stati trasmessi i The Game Awards 2020, l’ormai celebre ed attesissima celebrazione dei videogiochi di tutti i generi e per tutte le piattaforme. Come il buon Geoff Keighly ci ha abituati negli anni passati, questo show è anche l’occasione per assistere a tutta una serie di nuovi annunci. Proprio l’anno scorso le sorprese targate Microsoft ci hanno lasciato a bocca a aperta, ma cosa hanno avuto in serbo per noi i TGA 2020?

I The Game Awards 2020 cominciano con una mezz’ora di pre-show, all’interno del quale sono stati protagonisti alcune premiazioni preliminari e ben 5 primi annunci relativi a nuove produzioni in arrivo prossimamente. Tra questi 5 titoli hanno trovato spazio i seguenti annunci:

Loop Hero

Tchia

Sea of Solitude The Director’s Cut per Nintendo Switch

Shady Part of Me

We are AFK

Century Age of Ashes

Nier Replicant

Nel pre-show c’è stato spazio anche per un altro dei titoli più attesi dai giocatori fin dal momento in cui è stato annunciato in via ufficiale. Nier Replicant, il remake del primo iconico Nier, si è mostrato per la prima volta in maniera più concreta con un fantastico trailer molto evocativo.

Super Smash Bros Ultimate Sephiroth

Non è la prima volta che un nuovo personaggio di Super Smash Bros Ultimate si presenta per la prima volta durante i TGA. Dopo il trionfale annuncio di Joker della saga di Persona, anche questa edizione dei The Game Awards ha visto il debutto di un nuovo combattente per Smash. Parliamo di Sephiroth di Final Fantasy 7 annunciato con un fantastico trailer di presentazione.

Perfect Dark

Finalmente abbiamo avuto l’occasione di dare un primo sguardo al nuovo, e primissimo, attesissimo progetto di The Initiative. Come i rumor hanno suggerito diversi mesi addietro si tratta proprio del ritorno di Perfect Dark. Ecco il primo trailer reveal.

Back 4 Blood

Turtle Rock Studios torna con Back 4 Blood, un titolo cooperativo post apocalittico che fa l’occhiolino ad un grande classico del genere come Left 4 Dead. Il paalco dei TGA 2020 è stata una ghiotta occasione per vederne anche un ricco assaggio di gameplay.

Scavengers

Si passa velocemente ad un altro titolo con un grande fulcro su multiplayer online. Parliamo di Scavengers, un titolo battle royale con droni, abilità ed infetti da eliminare ed evitare per restare in vita.

Hood Outlaws & Legends

Ritorna sul palco dei TGA anche uno dei titoli già annunciati nel corso degli eventi comunicativi estivi. Hood Outlaws & Legends porta il combattimento medievale in sanguinolenti battaglie online.

The Callisto Protocol

Striking Distance studio, con Glen Scofield, il creatore di Dead Space torna con un horror, The Callisto Protocol. L’obbiettivo è quello di creare uno dei giochi più spaventosi per PC e console, ecco l’orrorifico trailer d’annuncio.

Warhammer 40.000 Darktide

Si torna nuovamente a parlare di un coop online multigiocatore. Warhammer 40.000 Darktide si mostra con un breve, ma intenso, filmato di gameplay in prima persona. Il titolo è possibile inserirlo nella propria lista desideri Steam.

Open Roads

Il palco dei TGA mette in luce anche il nuovo gioco dai creatori dell’avventura esplorativa in prima persona Gone Home. Con Open Roads, i ragazzi di Fullbright ci portano in una storia on the road che avrà un forte impatto sulla narrazione e il rapporto trai due personaggi principali.

Disco Elysium Final Cut

L’annuncio che in molti appassionati aspettavano praticamente da un anno. Disco Elysium torna con un’edizione definita Final Cut con: nuovi doppiaggi, nuove quest e l’uscita su console PlayStation 5 e PlayStation 4 entro il 2021.

Dragon Age

Come preannunciato in questi giorni, Bioware è tornata finalmente a mostrarci qualcosa di nuovo riguardo al prossimo capitolo principale della saga di Dragon Age. Il trailer mostrato è stato a dir poco fantastico, facendoci ritrovare quelle atmosfere che tanto sono care a tutti gli appassionati di questa saga GDR fantasy.

Endless Dungeon

Aplitude e SEGA si prendono le luci del palco dei TGA con un mood musicale molto incalzante. Enldess Dungeon si presenta come uno shooter isometrico a tema fantascientifico dal lato artistico davvero molto ispirato.

Crimson Desert

I TGA ci danno anche l’occasione di dare uno sguardo più approfondito anche a Crimson Desert, il nuovo MMORPG dai creatori di Black Desert Online. L’impatto è molto affascinante, con uno stile molto realistico ed effetti di luce che lasciano a bocca aperta.

Season

Una delle soprese di questa cerimonia è sicuramente Season, un nuovo titolo annunciato (per il momento) solo per PlayStation 5. Il lavoro del team Scavengers ci ha ammaliato con un trailer evocativo da un lato artistico più unico che raro, e soprattutto con i suoi lunghi e poetici silenzi.

ARK II

Uno dei colpi di scena più inaspettati di tutta la serata è stato l’annuncio di ARK II. Il sequel di uno dei survival più apprezzati della generazione si è presentato con un trailer in cui il protagonista indiscusso è stato l’attore hollywoodiano Vin Diesel.

Fall Guys: Stagione 3

Come già accaduto durante l’Open Night Live della Gamescom 2020 presentata dallo stesso Geoff Keighly, Mediatonic si ripresenta in uno show condotto dal presentatore canadese per svelare le ultime novità di Fall Guys. In questo caso, abbiamo assistito ad un filmato che ci ha introdotto in alcune delle prossime modalità e delle tematiche che verranno aggiunte insieme alla Stagione 3.

Elite Dangerous Odyssey

Grande spazio anche per una delle espansioni più attese dagli appassionati di esplorazioni spaziali. Elite Dangerous Odyssey permetterà ai giocatori di approdare su vari pianeti delle galassie, e il tutto è stato mostrato con un nuovo breve trailer di gameplay.

Evil Dead The Game

Con Evil Dead The Game siamo tornati sui binari della coop online. Saber Interactive ci porta nell’universo orrorifico della Casa con un tie inn che ricorda molto la linea utilizzata con altri prodotti similari come Friday the 13th.

Ghost & Goblins Resurrection

Durante la serata c’è stato spazio anche per un grandissimo ritorno. Parliamo di Ghost & Goblins Resurrection, la storica saga di Capcom che rifà capolino in versione rivisitata sull’ibrida Nintendo Switch il prossimo 25 febbraio 2021.

Returnal

Returnal, il nuovo gioco di Housemarque torna a mostrarsi qeusta sera dopo essere stato uno dei titoli annunciati durante l’evento di presentazione di PlayStation 5. Viene confermata anche l’uscita, che sarà il prossimo 19 marzo 2021.

Road 96

I creatori di Valiant Hearts, tornano a calcare un palco con il loro nuovo progetto Road 96; quello che è stato raccontato come un racconto di viaggio procedurale, che cambierà a seconda delle persone di cui ti fiderai durante l’avventura.

It Takes Two

Grande ritorno sul palco dei The Game Awards anche per Joseph Fares, sviluppatore di A Way Out che nell’edizione 2017 dei TGA aveva regalato un siparietto rimasto nella memoria dei giocatori. Ora, insieme al suo team Hazelight, è tornato per mostrarci qualcosa di più di It Takes Two, il nuovo progetto del team già annunciato la scorsa estate durante l’evento digitale di Electronic Arts.

The Elder Scrolls Online Gates of Oblivion

World Premiere anche per la nuova espansione di The Elder Scrolls Online. Gates of Oblivion riapre le porte alla dimensione demoniaca del quarto capitolo principale della saga fantasy targata Bethesda.

Monster Hunter Rise

Torna a prendere le luci dei riflettori la console ibrida Nintendo con il nuovo Monster Hunter Rise. Il nuovo trailer ci ha mostrato tutta una serie di nuove sezioni, ma è stata anche annunciata la demo in arrivo a gennaio.

Evil West

Dopo essere apparsi brevemente nel pre-show, Focus Home e Flying Wild Hog uniscono le forze nella creazione di Evil West. Si conosce poco, ma dal primo trailer di questo progetto possiamo notare la commistione del western, dell’horror e del dark fantasy.

Scarlet Nexus

Torna a mostrarsi anche Scarlet Nexus, uno dei titoli Bandai Namco già presentati durante uno degli scorsi eventi targati Microsoft. L’action dallo stile anime continua a apparire come un titolo che fa della frenesia il suo marchio di fabbrica.

Among Us

È stato uno dei fenomeni del 2020, e Among Us ha avuto uno spazio comunicativo anche all’interno dei The Game Awards 2020. Nello specifico, il team di sviluppo Innersloth, ci ha portato per la prima volta all’interno della nuova mappa di gioco e diverse novità in arrivo prossimamente nel party game che è letteralmente esploso nei mesi scorsi.

Fortnite Master Chief

Come suggerito da diversi rumor nel corso degli scorsi giorni, la Stagione 5 di Fortnite vedrà l’arrivo di una nuova icona videoludica. Parliamo di Master Chief, che è stato presentato con un trailer a dir poco ilare.

Ruined King a Legue of Legend Story

Presente anche l’annuncio di uno dei titoli in singole player ambientati nell’universo di League of Legends. Ruined King appare come uno strategico dal lato artistico con colori ad acquerello. Il gioco uscirà nel 2021 sia su PC che su console.

Mass Effect

Come ultima World Premiere, Geoff Keighly ci accompagna alla scoperta di quello che ci attende nel futuro della saga fantascientifica di Mass Effect. Per ora ci dobbiamo accontentare solamente di un teaser che ci dice poco, ma ci da la certezza che Bioware è al lavoro su un nuovo gioco dell’IP.

Ora che i The Game Awards 2020 sono giunti al termine, diteci quali sono gli annunci che vi hanno entusiasmato di più di questa ricca serata. Siete rimasti soddisfatti dai titoli annunciati o vi aspettavate qualcosa di più da questa edizione dei TGA?