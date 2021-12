The Game Awards 2021: abbiamo il primo vincitore! È un gioco molto atteso

Stanotte, per la precisione a partire dalle 2:00 del mattino, verranno trasmessi i The Game Awards 2021; l’evento celebrativo che non solo andrà a premiare i migliori giochi dell’anno appena trascorso, ma ci mostrerà anche una serie di nuovi annunci. Mentre aspettiamo con grande pazienza l’inizio dello show condotto dal noto Geoff Keighley, in queste ore è stato già ufficializzato il primo vincitore dei TGA 2021.

La prima categoria che è stata premiata è la Player’s Choice, che ha visto una serie di appassionati votare il gioco dell’anno da parte della community di appassionati. A vincere questo primo premio targato The Game Awards 2021 è stato Halo Infinite, che durante l’ultimo round della votazione ha battuto alcuni dei migliori giochi usciti nel corso degli ultimi dodici mesi.

La nuova epopea con protagonista Master Chief ha vinto grazie al 35% delle votazioni, andando a battere alcuni dei colossi videoludici di quest’ultimo anno. Tra i giochi che si sono combattuti la vittoria finale nella categoria Player’s Choice ai TGA 2021 c’erano grandi titoli come: Metroid Dread, It Takes Two, Resdient Evil Village e il tanto discusso Forza Horizon 5, uno dei grandi esclusi dalla lotta al GOTY finale.

Un ottimo risultato per 343 Industries e per il nuovissimo Halo Infinite che, sebbene sia uscito solamente nelle giornata di ieri ha già saputo ottenere molti elogi da parte di critica e appassionati.