The Game Awards 2021: tutti i giochi annunciati durante la cerimonia

Finalmente ci siamo, da qualche istante sono terminati i The Game Awards 2021; lo show videoludico condotto da Geoff Keighley e che non solo ha premiato i migliori giochi dell’anno, ma ci ha mostrato alcuni nuovi giochi in arrivo prossimamente. Per scoprire quali sono stati i vari annunci della serata, in questo articolo troverete tutti i trailer mostrati nel corso dell’evento celebrativo.

The Game Awards 2021 | Tutti i giochi annunciati

Pre-Show

Prima l’inizio ufficiale della cerimonia di The Game Awards 2021, abbiamo avuto l’occasione di godere di un antipasto ricco di premiazioni e annunci molto interessanti.

Monster Hunter Rise Sunbreak

Evil West

Have a Nice Death

Planet of Lana

Persona 4 Arena Ultimax

Hellblade 2 Senua’s Saga

Torno sul palco in cui è stato annunciato due anni fa Hellblade 2 Senua’s Saga. A differenza del primo annuncio, questa volta abbiamo avuto l’occasione di vedere sia una nuova cinematica che il primo impressionante gameplay del gioco Ninja Theory.

Star Wars Eclipse

L’universo di Star Wars continua ad espandersi con un nuovo videogioco ambientato nella galassia lontana lontana. Star Wars Eclipse è il nuovo gioco di Quantic Dream e si presenta con un magnifico filmato che ci mostra diverse sfaccettature dell’universo di gioco tra città, culture di altri pianeti e, ovviamente, guerre nello spazio profondo.

Wonder Woman

Dopo una trilogia acclamata su Batman, Warner Bros Games annuncia Wonder Woman, il proprio prossimo progetto. Per il momento è stato rilasciato solamente un teaser in cui si è mostrato il logo del gioco e il design della Wonder Woman protagonista di questo titolo.

Alan Wake 2

Come un fulmine a ciel sereno ai TGA 2021 viene annunciato Alan Wake 2, il gioco che tutti volevano e in pochi si aspettavano di vedere. Tra le prime dichiarazioni di Sam Lake è stato confermato che questo titolo sarà il primo gioco di Remedy ad esplorare il genere più puro del survival horror. Ci sarà da aspettare un po’, però, dato che il gioco non uscirà prima del 2023.

Horizon Forbidden West

Mentre ci avviciniamo sempre di più al lancio, Guerrilla Games ha mostrato un nuovo filmato dedicato ad Horizon Forbidden West. Nel nuovo trailer abbiamo potuto dare un’occhiata ad alcuni combattimenti con nuovi mostri inediti e ambientazioni sparse su più biomi.

Slitterhead

Il papà di Silent Hill ha da poco aperto un nuovo studio chiamato Bokeh Game Studio, e questa mattinata ci ha presentato Slitterhead; un nuovo horror che si mostra fin da subito molto frenetico.

Cuphead The Delicious Last Course

Dopo un’attesa durata anni, finalmente sul palco dei TGA 2021 abbiamo avuto uno dei ritorni più attesi dai videogiocatori. Il DLC di Cuphead: The Delicious Last Course torna a mostrarsi con un ricco filmato di gameplay e con una data di uscite: 30 giugno 2022.

Sonic Frontiers

Dopo una serie di rumor, finalmente ai The Game Awards 2021 vediamo Sonic Frontiers, il nuovo capitolo principale della mascotte SEGA. Il trailer d’annuncio ci mostra quello che è il nuovo design generare del titolo, con una serie di clip che mettono in primo piano qualche secondo del gameplay del gioco e il mondo aperto.

Suicide Squad Kill the Justice League

Dopo circa un anno dall’annuncio ufficiale, il palco dei The Game Awards 2021 ci permettono di dare uno sguardo al gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League; il nuovo gioco di Rocksteasy Studios, gli autori della trilogia di Batman Arkham.

Forspoken

Di evento in eventi stiamo vedendo sempre più di Forspoken. Il nuovo titolo d’azione targato Square Enix promette bene, e con il nuovo trailer mostrato durante i TGA abbiamo potuto dare uno sguardo ulteriore al fantastico mondo di gioco e al gameplay del titolo.

A Plague Tale Requiem

Dopo un apprezzatissimo primo capitolo, si mostra il gameplay del nuovo A Plague Tale Requiem. Le sequenze mettono in mostra tutta la forza di una nuova avventura ricca di momenti survival e stealth, ma che non disdegnano un taglio più horror in alcuni frangenti.

Dying Light 2 Stay Human

Sul palco dei The Game Awards 2021 trova spazio anche un nuovo trailer totalmente cinematico del prossimo survival horror Dying Light 2 Stay Human. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il prossimo 4 febbraio 2022.

Elden Ring

Sebbene ci sia stato un reveal molto atteso questa estate, Elden Ring si presenta al palco dei TGA 2021 cn un nuovo emozionante trailer che ci immerge ancora di più nel fantastico mondo di gioco From Software.

ARC Raiders

Embark Studio è il nuovo team aperto da Patrick Söderlund, veterano che in passato ha lavorato in DICE. Durante i TGA è stato annunciato ARC Radiers, il primo gioco nato dalle menti di questo nuovo talentuoso team. Il trailer ci mostra subito un’aspetto grafico e tecnico di grande livello, e sicuramente si tratta di uno dei giochi annunciati durante la serata da tenere d’occhio anche in futuro.

The Matrix Awakens

Che The Matrix Awakens fosse presente ai TGA 2021 era stato confermato direttamente da Geoff Keighley qualche giorno prima, ma nonostante questo c’era ancora parecchio mistero dietro al progetto. Oggi abbiamo scoperto cosa si cela dietro a questa esperienza interattiva gratuita che ci permette di vedere in azione l’Unreal Engine 5 su PS5 e Xbox Series X|S.

Oltre a questi titoli altisonanti, durante tutta la cerimonia dei The Game Awards 2021 sono stati annunciati molti alti titoli come:

Nightingale

The Lord of The Rings Gollum

Somerville

Tchia

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Saints Row

Dune Spice Wars

Tiny Tina’s Wonderlands

Among Us VR

Star Trek Resurgence

Rumbleverse

Crossfire X

Questi sono stati i titoli annunciati qualche istante fa ai The Game Awards 2021. Quali sono stati gli annunci che hanno saputo incuriosirvi ed entusiasmarvi maggiormente?