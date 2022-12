Eccoci qui, arrivati tutti interi alla fine di questa nottata tutta dedicata alla celebrazione del videogioco. I The Game Awards 2022 sono stati, come al solito, un appuntamento molto interessante e pieno di una valanga di novità per tutti i gusti. In questo articolo di recap siamo pronti per ripercorrere quelli che sono stati tutti i giochi annunciati sul palco della serata di gala presentata da Geoff Keighley.

The Game Awards 2022 | Tutti i giochi annunciati

Pre-Show

Come antipasto prima del main event, abbiamo avuto l’occasione di godere di una serie di premiazioni e annunci molto interessanti. Ecco i giochi che sono stati protagonisti:

Dead Cells Return to Castlevania

Returnal in arrivo su PC

Hellboy Web of Wyrd

Horizon Call of the Mountain

Post Trauma

Viewfinder

Atomic Hearts

Scars Above

Relic Hunters Legends

Among Us Hide and Seek

After Us

Replaced

Main Event

Street Fighter 6

Di Street Fighter 6 abbiamo visto parecchio e in molti hanno anche avuto l’occasione di provarlo grazie a una fase di beta. Ora, però, ai TGA vediamo più nel dettaglio la modalità World Tour e scopriamo la data di lancio, col picchiaduro Capcom che debutterà il prossimo 2 giugno 2023.

Hades II

Gli autori di Hades tornano in gran spolvero con un nuovo progetto. Parliamo di Hades II, il sequel del tanto acclamato rogue light dallo stile artistico che ha fatto innamorare milioni di appassionati.

Judas

Dopo anni di attese ci siamo, il nuovo chiacchieratissimo progetto di Ken Levine prende forma davanti ai nostri occhi. Judas è il primo gioco di Ghost Story Games, il nuovo studio dell’autore di Bioshock, e solo il trailer ci ha lasciato tantissime emozioni.

Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon

Come un fulmine a ciel sereno Nintendo e Platinum games hanno annunciato Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, un prequel del franchise stylish-action che ci porta a vivere la giovinezza della strega di Umbra da una nuova prospettiva completamente inedita.

Suicide Squad Kill the Justice League

Dopo quasi un anno dall’ultima volta che lo avevamo visto, Suicide Squad Kill the Justice League torna a mostrarsi sul palco dei TGA. Nel nuovo filmato viene introdotto Batman, un altro supereroe con cui se la dovrà vedere questa versione videoludica della Suicide Squad.

Star Wars Jedi Survivor

Della presenza di Star Wars Jedi Survivior ai The Game Awards 2022 lo sapevamo, ma non potevamo aspettarci un video con spezzoni di gameplay così interessanti. Il titolo ci riporta nei panni di Cal Kestis, e promette di essere un’esperienza più completa e variegata in tutto rispetto al primo apprezzatissimo capitolo. Il gioco uscirà il prossimo 17 marzo 2023.

Earthblade

Con il suo meraviglioso lato artistico tornano i creatori dell’apprezzatissimo Celeste. Il loto nuovo gioco è Earthblade e ci dà già tutta una serie di vibes molto emozionanti. Il titolo riprende lo stile a 8-bit classico del team indie, ma il level design ha raggiunto dei livelli molto più ampi.

Dune Awakening

Sul palco dei TGA c’è anche spazio per dare una prima occhia a Dune Awakening l’MMORPG open world annunciato qualche tempo fa grazie a un trailer della versione pre-alpha.

Death Stranding 2

Era probabilmente l’annuncio più atteso ed è arrivato con una roboanza inaspettata. Death Stranding 2 è realtà e il suo trailer d’annuncio ci ha già fatto esplodere la testa.

Tekken 8

Bandai Namco ce lo aveva promesso ed eccoci qui a mettere i nostri occhi sul nuovo Tekken 8. Annunciato solamente qualche mese fa, questa notte abbiamo potuto vedere qualcosa di più concreto su quello che è senza dubbio uno dei picchiaduro più attesi dell’anno prossimo.

Baldur’s Gate 3

Dopo un lungo periodo passato in accesso anticipato, finalmente Baldur’s Gate 3 sta per arrivare in via definitiva! Larian Studios ha annunciato la data proprio sul palco dei TGA, svelandoci che il gioco completo arriverà nel corso del mese di agosto 2023.

Diablo 4

Questa è stata anche la nottata di Diablo 4. Il nuovo capitolo dell’amatissima serie di RPG di Blizzard ha fatto la sua roboante apparizione anche sul palco dei TGA con un nuovo filmato a dir poco eccezionale e con l’annuncio della data di uscita che ci conferma che il gioco arriverà il prossimo 6 giugno 2023.

Horizon Forbidden West Burning Shores

Le voci di corridoio erano state parecchio insistenti e certe di questo annuncio, e ora è ufficiale! Horizon Forbidden West avrà un DLC e si chiama Burning Shores. Questa nuova avventura di Aloy ci porterà ad esplorare una nuova porzione della California con nuove missioni, nuovi nemici e nuovi colpi di scena.

Banishers Ghost of New Eden

Gli autor di Life is Strange tornano a sperimentare con i generi proponendoci un nuovo action RPG chiamato Banishers Ghost of New Eden Si tratta di un’esperienza che ci immerge in un mondo fantasy dai tratti glaciali.

Crash Team Rumble

Tra rumor e leak si è parlato spesso di questo titolo, e ora finalmente possiamo parlare e vedere qualcosa di concreto di Crash Team Rumble. Il nuovo gioco multiplayer ambientato nel franchise di Crash Bandicoot ci svela una nuova prospettiva e una nuova prospettiva di questo mondo, che mischia il canone platform per abbracciare una struttura di gioco parecchio competitiva.

The Lords of the Fallen

Annunciato qualche mese fa, ora è giunto il momento di vedere qualcosa di nuovo e di più concreto su The Lords of the Fallen. Il dark fantasy vuole essere un reboot del soulslike di Deck 13, virando parecchio su atmosfere molto più horror.

Crime Boss Rockay City

505 Games ed Epic Games annunciano Crime Boss Rockay City una nuova IP a tema crimine organizzato che si presenta con un trailer cinematografico con un gran numero di noti attori hollywoodiani, compreso Chuck Norris.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è la nuova espansione annunciata qualche mese fa da CD Projekt RED. Ora, sul palco dei TGA 2022 ci troviamo davanti ai primi spezzoni di gameplay, i quali introducono un nuovo personaggio interpretato da Idris Elba.

Armored Core VI Fires of Rubicon

In molti lo aspettavano. Altrettanti lo sognavano, ed eccolo qua infine. Armored Core VI Fires of Rubicon è il nuovo captolo della saga From Software, con protagonisti immensi robottoni pieni di armi. Il gioco ha già una finestra di lancio ed è atteso per il 2023.

Final Fantasy 16

Di Final Fantasy 16 abbiamo visto già molto e non è passato tanto dall’ultimo corposo video dedicato alla nuova epopea di Square-Enix. Con una nuova presentazione, questa sera abbiamo potuto vedere ulteriori spezzoni di gioco e conoscere, finalmente, la data di lancio. Il nuovo Final Fantasy 16 uscirà il prossimo 22 giugno 2023.

Oltre a questi titoli altisonanti, durante tutta la cerimonia dei The Game Awards 2021 sono stati annunciati molti altri titoli come:

Destiny 2 Lightfall

The Last of Us Part I su PC il 3/3/2023

Forspoken

Immortals of Aveum

Nightingale

Wayfinder

Blue Protocol

Remnant II

Transformers Reactivate

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Meet Your Maker

Questi sono stati i titoli annunciati qualche istante fa ai The Game Awards 2022. Quali sono stati gli annunci che hanno saputo incuriosirvi ed entusiasmarvi di più?