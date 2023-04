Nel corso degli ultimi dieci anni i The Game Awards sono riusciti a diventare una vera e propria istituzione nell’ambito degli eventi videoludici. Tutti gli appassionati del mondo gaming aspettano con grande trepidazione e curiosità il mese di dicembre proprio per assistere a quella che non è solamente una premiazione dei migliori giochi dell’anno, ma anche un momento per celebrare i videogiochi e assistere a una serie di nuovi annunci.

Riuscire a creare qualcosa di così tanto popolare, ed evolversi accrescendo lo show sempre di più anno dopo anno non è una cosa facile, ma l’evento creato e condotto da Geoff Keighley ci è riuscito. Quest’anno i The Game Awards compiono dieci anni, e Keighley ha da poco fatto un annuncio importante su come verranno celebrati questi primi anni di vita dello show celebrativo di tutto l’universo videoludico.

Oltre a un nuovo appuntamento principale, che si terrà tradizionalmente il prossimo dicembre, i The Game Awards quest’anno avranno un altro importante evento. Lo ha annunciato lo stesso Geoff Keighley sui suoi profili social in queste ore, facendoci sapere che per celebrare i dieci anni del suo show, questa estate ci sarà un concerto speciale che ripercorrerà l’ultimo decennio della storia dei videogiochi.

Tomorrow we announce the lineup and ticket sales begin for @TheGameAwards: 10-Year Concert at the @HollywoodBowl on Sunday, June 25.

Very excited to share more details about this historic event celebrating the orchestral music of video games.

More very soon…. pic.twitter.com/MJ39XNSSRz

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 19, 2023