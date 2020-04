Xbox Series X: nuovi dettagli sull’ambizioso gioco di The Initiative

C’è ancora un affascinante alone di mistero attorno all’ambiziosa nuova esclusiva realizzata da The Initiative, software house degli Xbox Games Studios, che dovrebbe essere annunciata entro la fine di quest’anno. Il team messo in piedi da Xbox è un roster di prima scelta, composto da alcuni dei migliori profili dell’industria “prelevati” da altre aziende di primo livello – Rockstar, Santa Monica, Naughty Dog, tanto per citarne qualcuno.

Nelle parole di Phil Spencer si percepisce sicurezza ed entusiasmo relativamente a questo gioco, anche se come detto in apertura della notizia sappiamo poco e nulla su questa nuova proprietà intellettuale. Nelle ultime ore, però, un Technical Designer che è stato coinvolto nel progetto ha condiviso sul suo account LinkedIn alcune interessanti informazioni.

Christopher NG (questo il nome del professionista) ha parlato quindi di dettagli molto interessanti, che possono darci un’idea di quello che sarà il gioco. Nello specifico:

Armi

Gadget

Sistema di sorveglianza tramite telecamere

Oggetti interattivi nell’ambito del gameplay (porte, detonatori, altri)

Non è tutto, i dettagli del post parlano di un periodo di lavoro specifico (luglio 2019, febbraio 2020) e che il motore di gioco utilizzato, e quindi scelto da The Initiative, è l’Unreal Engine 4.

Unendo i puntini, sembrerebbe essere un gioco di tipo stealth/action, che potrebbe far pensare ad una ip storica di Microsoft, magari riportata in auge da The Initiative, ovvero Perfect Dark.

Sviluppato da Rare ed uscito nel 2000 inizialmente su Nintendo 64, poi nel 2010 su Xbox Live Arcade e infine nel 2015 nella raccolta Rare Play su Xbox One. Vedremo se sarà veramente questo il brand sviluppato The Initiative, che dovrebbe uscire su Xbox Series X ipoteticamente nel 2021/2002.