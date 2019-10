The Initiative: pronto il prototipo del nuovo gioco dei creatori di Red Dead Redemption e God of War

Il titolo in sviluppo negli studi di The Initiative è entrato nella fase di prototipo, nonostante questo il gioco è ben lontano dalla sua uscita

Uno dei nuovissimi studi interni degli Xbox Game Studios, The Initiative fa parlare sempre molto di sé. All’interno dello studio lavorano personalità che sono state impegnate su titoli tripla A del calibro di: Red Dead Redemption e God of War ed ex membri di Respawn Entertainment, Naughty Dog, Bioware e Square Enix.

Non sappiamo ancora di cosa si sta occupando The Initiative, ma il director designer Drew Murray ha rivelato tramite un tweet che lo studio ha tra le mani un gioco che è a un buon punto dello sviluppo ed è pronto per entrare in fase di playtest. Murray ci tiene a sottolineare che questo non significa in alcun modo che il loro nuovo gioco è a un passo dall’essere pronto o annunciato, dato che come dice all’interno del tweet “Per quanto mi riguarda la fase di playtest inizia dal giorno in cui qualsiasi cosa inizia a funzionare su schermo e finisce quando spedisci il gioco in giro per il mondo. Non leggeteci troppo tra le righe.”

Playtesting phase for me runs from the day you have anything working onscreen until after you’ve shipped. Don’t read too much into it. 😀 — Drew Murray (@PlaidKnuckles) October 15, 2019

Lo studio è stato presentato per la prima volta durante la conferenza Microsoft dell’E3 2018, e da allora non è trapelata ancora nessuna novità riguardo alla tipologia di gioco che hanno in cantiere. La compagnia che ha sede a Santa Monica ha l’ambizione per la creazione di storie, per l’innovazione e al guardare sempre avanti verso tutto ciò che può essere fatto in grande.

Con queste premesse non possiamo fare altro che aspettare con grande interesse e curiosità i prossimi annunci dello studio. Che tipo di esperienza vi aspettate da The Initiative? Diteci la vostra.