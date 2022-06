Tra la miriade di giochi che sono stati presentati in questi giorni, ce n’è uno che potrebbe fare parecchia gola a tutti colo che amano partire all’avventura spaziale verso pianeti lontani ed inesplorati. Parliamo di The Invincible, un titolo che avevamo già visto diversi mesi fa con un primo teaser e che durante lo scorso PC Gaming Show si è mostrato per la prima volta con un lungo filmato di gameplay.

Il gioco è in sviluppo presso il team Starward Industries, uno studio polacco che presenta al suo interno alcune personalità che in passato hanno lavorato in CD Projekt RED. The Invincibile si baserà sull’omonimo romanzo di fantascienza di Stanisław Lem e proporrà un’avventura story-driven in prima persona. Il nuovo video di gameplay ci permette di immergerci in un mondo alieno pieno di misteri da scoprire.

La demo mostrata qualche ora fa, ci permette di dare un’occhiata più ravvicinata e ampia ad una parte del gioco in cui la protagonista dell’avventura, Yasna, incontrerà una serie di macchinari. Oltre all’esplorazione del pianeta Regis III, il recente filmato ci permette di dare un’occhiata approfondita anche ai vari gadget che ci porteremo dietro per le nostre scorribande sul pianeta, il tutto realizzando con uno stile molto classico per la fantascienza.

Al momento non sappiamo ancora di preciso quando uscirà The Invincible, ma il team di sviluppo ha confermato che il gioco farà il suo debutto sul mercato non prima del 2023.