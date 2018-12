The Last Campfire annunciato ai The Game Awards 2018

Dopo una carrellata di annunci AAA, abbiamo tra le mani un piccolo gioco da Hello Games chiamato The Last Campfire. Si tratta di un gioco d’avventura che segue la storia di una Brace intrappolata all’interno di quello che viene definito un “luogo in stile puzzle”.

La Brace sta “cercando di capire come tornare a casa”. Lo studio ha affermato che “insieme a lei, il giocatore scoprirà una natura selvaggia e bellissima, densa di creature strane e rovine misteriose”. Il gioco è realizzato da Steve Burgess e Chris Symonds che hanno lavorato precedentemente a LostWinds.

Il team di Hello Games chiama questo gioco un “Hello Games Short”, come un cortometraggio di Disney-Pixar. Per ora l’opera non ha una data di uscita o una piattaforma, ma è possibile aggiungerla alla Wishlist di Steam.