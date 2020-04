The Last Dance aiuta NBA 2K20: i Chicago Bulls sono sempre più giocati

Il mondo dei videogame viene visto da alcuni come una realtà a parte, completamente sconnessa dalle altre forme d’arte e d’intrattenimento. In realtà non è così e una nuova dimostrazione arriva da The Last Dance, documentario in due episodi disponibile su Netflix e dedicato a Michael Jordan. 2K Games e Visual Concepts hanno infatti annunciato che dal 19 aprile (data di rilascio del documentario), sempre più giocatori hanno optato per i Chicago Bulls di Jordan all’interno di NBA 2K20.

Più precisamente, le partite disputate dagli appassionati con i Chicago Bulls sono aumentate del 113%. All’interno di NBA 2K20 sono presenti ben sei formazioni dei Bulls con all’interno Jordan, ovvero quelle degli anni:

1985 – 1986

1988- 1989

1990 – 1991

1992 – 1993

1995 – 1996

1997 – 1998

The Last Dance ha quindi contribuito a rinfoltire la schiera di giocatori di NBA 2K20: si è trattato probabilmente di un toccasana, visto che in questo momento il gioco di 2K non sta ricevendo nuovi update, anche a causa del fatto che la Nation Basketball Association ha fermato le partite per evitare problemi con l’epidemia di Coronavirus (Covid-19).

Michael Jordan, ancora dopo molti anni, è per certo uno dei giocatori di basketball più amati dagli appassionati. La sua franchigia è e sarà sempre ricordata come una delle più forti della storia dell’NBA. Non è quindi strano che, rinvigoriti da The Last Dance, gli appassionati non abbiano resistito al desiderio di giocare a NBA 2K20 con il loro idolo.

Mentre attendiamo la ripresa delle partite e degli aggiornamenti del gioco, possiamo fantasticare sul prossimo capitolo della serie, NBA 2K21: purtroppo, infatti, gli sviluppatori non hanno ancora annunciato nulla di ufficiale. Chi vorreste in copertina?