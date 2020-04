The Last of Us 2, Batman o Death Stranding? Grandi novità in arrivo da Troy Baker

Troy Baker, attore e doppiatore di grande successo, ha messo la propria voce e il proprio volto in molti videogiochi di alta qualità: parliamo di The Last of Us 2, Batman Arkham Origins e Death Stranding. Si tratta in altre parole di una persona molto vicina a vari titoli di alto livello ed è quindi probabilmente a conoscenza di informazioni confidenziali. Ora, Baker ha scatenato la curiosità degli appassionati con un nuovo criptico tweet.

Come potete vedere qui sotto, l’attore ha affermato: “Alcune grandi novità sono in arrivo. Rimanete connessi“. Purtroppo non ci sono altre informazioni e non è possibile capire in modo chiaro a cosa possa fare riferimento. Considerando il suo coinvolgimento in The Last of Us 2, nella serie di Batman Arkham e in Death Stranding, è possibile che si tratti di uno dei tre progetti.

Some big news coming soon. Stay tuned. — Troy Baker (@TroyBakerVA) April 8, 2020

The Last of Us 2 è stato recentemente rimandato e per ora non ci sono informazioni precise sulla nuova data di uscita: è possibile che Sony e Naughty Dog abbiano trovato una soluzione tanto rapidamente? Batman, invece, è stato al centro di vari teaser sin dallo scorso autunno: i fan non vedono di certo l’ora di scoprire cosa abbia in serbo per noi Warner Bros Montreal. Infine, Death Stranding si avvicina alla data di uscita per PC: anche se è meno probabile che si tratti proprio del gioco di Kojima, non possiamo escluderlo a priori.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali da parte di Baker o degli sviluppatori del gioco (sempre che di un videogioco si stia parlando). Diteci, voi di cosa sperate si tratti? The Last of Us 2, il nuovo gioco di Batman o Death Stranding? Oppure di qualcos’altro ancora?